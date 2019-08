Katie Holmes | sorrisi a New York contro le malelingue

Fonte : vanityfair

(Di martedì 20 agosto 2019)a Newa Newa Newa Newa Newa Newa Newa Newa NewUn sorriso per scacciare i fantasmi.passeggia serena per le vie di New, nonostante il gossip americano la dipinga in crisi sentimentale con Jamie Foxx. A scatenare il fastidioso tam tam sono state alcune recenti foto che hanno immortalato l’attore americano insieme alla modella Sela Vave, all’uscita di una nota discoteca di Los Angeles, il Bootsy Bellows. La notizia, riportata da TMZ, non sembra però aver turbato molto la compagna del premio Oscar, paparazzata in forma smagliante davanti ad un ristorante di Manhattan, prima di un pranzo con un amico. Ma cosa si nasconde dietro a così ...

FilmNewsItaly : - FedePiper91 : Non sapevo che Katie Holmes avesse fatto un cameo nel film. #Oceans8 - vjllanelles : però poi c'è katie holmes che è una crush assoluta -