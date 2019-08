Juventus | la parte fragile di Cristiano Ronaldo | il racconto commosso del portoghese

Lichtsteiner - nuova avventura per l’ex terzino della Juventus : lo svizzero riparte dalla Bundesliga : Conclusa l’avventura con l’Arsenal, Stephan Lichtsteiner riparte dalla Bundesliga. Il terzino svizzero ha sottoscritto un contratto annuale con l’Augsburg e potrebbe esordire già nel prossimo week-end contro l’Union Berlino. “L’Augusta è un club che è cresciuto molto negli ultimi anni – le prime parole di Lichtsteiner in bianco-rosso-verde –. Per me questo trasferimento è esattamente la sfida ...

Juventus - Sarri non partecipa all’ultimo allenamento sul campo : “Ha la polmonite”. Tra 5 giorni la sfida di Serie A contro il Parma : A meno di una settimana dal via alla Serie A 2019/20, Maurizio Sarri ha dato forfait non partecipando all’ultimo allenamento sul campo della squadra. A comunicarlo è stata la Juventus che, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha spiegato che “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al Jtc dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del ...

Mercato Juventus : attacco incompleto - parte l’assalto a Dembele : Mercato Juventus: non solo Icardi. Il nome nuovo per l’attacco è il francese Moussa Dembele. Secondo quanto trapelato nella giornata di ieri e rilanciato oggi dalla stampa, per coprire il posto ancora libero nel reparto offensivo I bianconeri potrebbero mettere a segno un nuovo acquisto che viene dalla Francia. Emissari della Juve, secondo quanto riportato dal […] More

Juventus - non solo Matuidi : anche Emre Can possibile partente a centrocampo : La Juventus, dopo l'amichevole vinta 1 a 0 contro la Triestina grazie ad un gran gol di Dybala, è pronta a proseguire la preparazione in vista dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nel match amichevole sono emersi ancora dei ritardi soprattutto nel gioco e qualche difficoltà a livello realizzativo. Resta l'esigenza da parte della dirigenza bianconera di alleggerire una rosa fin troppo ricca di ...

Calciomercato Juventus News/ Higuain può restare - Dybala parte? - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, per il giornalista Paganini, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala potrebbero restare in bianconero.

Juventus - anche De Ligt è KO : vesciche al piede - non partecipa al test : Non solo Cristiano Ronaldo, ma anche De Ligt sarà assente dal test tra Juventus A e Juventus B che inizierà tra pochi minuti. Cristiano Ronaldo out, problemi all’adduttore: niente test a Villar Perosa Per il nuovo acquisto dei bianconeri, vesciche ad un piede. L’olandese non figura nella formazione iniziale, in difesa giocheranno infatti Demiral e Bonucci. Da segnalare invece, nell’arrivo a Villar Perosa, i tanti applausi a ...

Juventus : Rugani a Dybala possibili partenti - come Matuidi e Khedira : La Juventus, a meno di due settimane dall'inizio della Serie A, prosegue la preparazione fisica, col lavoro di Sarri che riguarda soprattutto la fase difensiva, che ha dimostrato alcuni problemi nella partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, partita persa per 2 a 1 dai bianconeri. Nel post partita il tecnico toscano ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di alleggerire una rosa ricca di giocatori: sono tanti ...

Juventus - tra i possibili partenti ci sarebbero anche Mandzukic e Higuain : Ieri la Juventus era a Stoccolma per sfidare l'Atletico Madrid. Al termine della partita contro gli spagnoli Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa e ha toccato diversi argomenti e ovviamente si è soffermato anche sul mercato. Il tecnico toscano ha spiegato che adesso la Juve deve sfoltire la sua rosa perché ad oggi dovrebbe tenere fuori sei giocatori dalla lista Champions. Il mercato, a quanto pare, sta creando alcune difficoltà alla ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-2 in DIRETTA : si riparte alla Friends Arena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ DOUGLAS COSTA! PALO! Grande giocata con i soliti dribbling veloci, poi, una deviazione, porta il pallone sul palo. 46′ Solo un cambio all’intervallo: dentro Thomas Partey, fuori Marcos Llorente. 46′ Si riparte alla Friends Arena! INIZIO SECONDO TEMPO 18.52 L’Atletico Madrid termina in vantaggio il primo tempo per 2-1 grazie alla doppietta del baby Joao Felix, ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 0-0 in DIRETTA : si parte a Stoccolma! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 Le squadre sono in campo! 17.59 L’Atletico invece ha vinto la Supercoppa Europea per la terza volta nella sua Storia, in campionato è arrivato secondo mentre uscito agli ottavi in coppa nazionale e in Champions League. 17.57 Le due squadre proveranno a migliorare la scorsa stagione: la Juventus ha vinto il campionato per l’ottava volta di fila e la Supercoppa contro il Milan, ...

Biglietti Juventus-Napoli – Parte la vendita e la Juve torna su suoi passi : Biglietti Juventus-Napoli – Il giorno dopo la bufera mediatica per il divieto di acquisto del biglietto da Parte dei nati e residenti in Campania da Parte della Juventus, Parte la vendita dei tagliandi ufficialmente Biglietti Juventus-Napoli – Sulla pagina del sito bianconero è scomparso il divieto per i nati, resta solo per i residenti in Campania. #JuveNapoli, Parte la vendita libera pic.twitter.com/mvsW8fhDVB — ...

Juventus-Napoli vietata ai nati in Campania : la libreria fa lo sconto ai tifosi partenopei : L'iniziativa della libreria Libridine a Portici, comune vesuviano nel capoluogo partenopeo. Dopo l'annuncio della mancata vendita ai "nati in Campania" dei biglietti per la partita di campionato Juventus-Napoli del prossimo 31 agosto, arriva il 15% di sconto su tutti i libri per i tifosi azzurri.Continua a leggere

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Si parte con Roma-Milan - esordio morbido per la Juventus : Il Calcio femminile torna a bussare alle porte degli italiani. Dopo l’ottima prova della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, spintasi fino ai quarti di finale iridati, il “Pallone in rosa” è nuovamente protagonista grazie alla presentazione del calendario di Serie A 2019-2020. Si partirà dal 14 settembre e sarà, anche in ambito femminile, la Juventus a difendere il titolo ottenuto l’anno passato. La Vecchia Signora si ...

Palmieri : “Allarme conti in rosso per la Juventus : se Dybala non parte…” : Palmieri: “Allarme conti in rosso per la Juventus” Palmieri: “Allarme conti in rosso per la Juventus: se Dybala non parte…”. Il collega Tancredi Palmieri fa i conti in tasca al club bianconero che sta incontrando non poche difficoltà per le operazioni di calciomercato. Di seguito uno stralcio dell’ editoriale per tuttomercatoweb.com. “È saltato Dybala al Manchester United, un po’ perché Dybala ...