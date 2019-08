Governo | ‘forte’ | no Conte bis e discontinuità | i paletti di Zingaretti

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Roma, 20 ago. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – Nicolariunisce domani alle 11 la Direzione Pd. Una riunione da cui uscirà la linea dem da portare al Quirinale (composizione della delegazione compresa). Al Nazareno si sta lavorando a un documento, un ordine del giorno che, questa è l’intenzione, raccolga la condivisione delle anime dem. Nello schema del segretario, la premessa è che il Pd non ha alcun timore di andare al voto. Nel caso in cui, però, si verificassero le condizioni per non interrompere la legislatura, perl’unica strada percorribile è quella di un‘solido’. Undi legislatura, appunto. Niente governicchi, niente governi istituzionali di cui parlava anche oggi Matteo Renzi in Transatlantico al Senato. E i ‘’ che il segretario intende esplicitare partono intanto dal riconoscimento ...

