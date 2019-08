Cronaca di una crisi di governo

Lega-M5s - Cronaca breve di una rottura annunciata (tre settimane fa) : Tre settimane. Tante ne sono passate da quando Matteo Salvini, da Helsinki dove era per una riunione con i ministri dell'Interno dell'Ue, lanciò le prime pesanti bordate contro il Movimento 5 stelle. Nei giorni precedenti nubi già si erano avvicinate a Palazzo Chigi, trascinate dal vento del caso Russia, delle liti sulla Tav, delle polemiche sull'autonomia e sull'elezione di Ursula van der Leyen alla presidenza della Commissione ...

Crisi di governo - Cronaca di una morte annunciata : Era molto chiaro sin dall’inizio. L’avevo scritto spesso nei precedenti post ma, come al solito, i leoni grillini da tastiera mi riempivano di insulti e difendevano ottusamente Di Maio e Salvini. Ora siamo al primo capolinea: Matteo Salvini dopo aver usato Di Maio e i suoi inesistenti ministri li mette con le spalle al muro e si prepara a sparare il colpo mortale ai 5stelle. Nel giro di un anno Salvini, grazie alla bramosia di ...

"Mi preoccupa se c'è stata una limitazione al diritto di Cronaca". Gabrielli sul figlio di Salvini e la moto d'acqua : Nella vicenda dell’acqua scooter della Polizia su cui è salito il figlio del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, “c’è solo una cosa che mi interessa e che sto approfondendo: se c’è stata una limitazione al diritto di informazione e cronaca”. Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a margine di un evento alla stazione di Milano Rogoredo. “La vicenda ...

Missione Spaziale Apollo 11 - la Cronaca dello sbarco sulla luna : cosa successe 50 anni fa : 50 anni fa la NASA portava a compimento una Missione che sarebbe diventata epica: il primo sbarco dell’uomo sulla luna. Per arrivare lì, gli astronauti Neil Armstrong, Edward “Buzz” Aldrin e Michael Collins (che però rimase in orbita intorno alla luna e non mise piede sulla sua superficie) furono lanciati a bordo di quello che allora era il razzo più alto e più potente mai fatto decollare. Il Saturn V era un gigante con i suoi 110 metri di ...

Sbarco sulla Luna - la Rai omaggia Tito Stagno 50 anni dopo quella storica teleCronaca “galattica” : Un’emozione indimenticabile quella della lunga, pionieristica diretta – una maratona di 25 ore di trasmissione – che la Rai trasmise sul primo canale nazionale, 50 anni fa, per l’alLunaggio della missione Apollo 11. In occasione delle celebrazioni del “Moon Day” RAI, il Presidente Foa e l’AD Salini hanno invitato Tito Stagno, storico cronista di quell’evento, in Viale Mazzini per un incontro di ...

Real Criminal Minds su Rai4 - dall’11 luglio una selezione speciale di episodi tratti da fatti Cronaca : Dall'11 luglio, ogni giovedì in prima serata, arriva Real Criminal Minds su Rai4, una selezione speciale di episodi del procedural di CBS tratti da fatti di cronaca Realmente accaduti. Delitti commessi nella vita vera, indagini che hanno portato ad arrestare Criminali pericolosi e storie apparentemente incredibili ma in Realtà dal fondamento di verità hanno trovato spazio sul piccolo schermo in numerosi episodi del poliziesco CBS. Rai4 ha ...

ILVA/ Cronaca di una chiusura annunciata - ma ancora evitabile - : L'ex ILVA di Taranto rischia di chiudere, verrebbero cancellati investimenti e posti di lavoro. Un triste copione già visto a Bagnoli