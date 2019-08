Crisi | l’intervento integrale di Giuseppe Conte in Senato Dagli attacchi a Salvini alle

Crisi di governo - l’intervento di Giuseppe Conte al Senato. Segui la diretta video dall’Aula : Giornata chiave per la Crisi di governo . Al via alle 15 le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato. Dopo l’intervento del premier comincerà il dibattito e si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni L'articolo Crisi di governo , l’intervento di Giuseppe Conte al Senato. Segui la diretta video dall’Aula proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di governo - dopo l’intervento in Senato Salvini lascia l’Aula e non partecipa al voto : il ministro va a parlare con i cronisti : Intervento show del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in aula al Senato. Prima attacca il Pd, a cui manda baci per rispondere alle proteste, e poi sorprende tutti accettando la proposta di Di Maio sul taglio dei parlamentari, prima di andare alle elezioni. Salvini, però, prima che si votino le quattro proposte di modifica del calendario dei lavori del Senato (tra cui quella della Lega per anticipare la mozione di sfiducia già a ...