Caldo estremo in Giappone | oltre 100 morti a Tokyo

Meteo : inizio di settimana col Caldo africano! Estremo nord sotto i temporali : SITUAZIONE Meteo | La quinta e ultima ondata di caldo del mese di agosto si sta incamminando verso l'Italia dove persisterà almeno sino a giovedì/venerdì, in particolar modo sulle regioni del...

Meteo : maltempo verso il nord-est - alto rischio fenomeni violenti. Caldo estremo al sud : SITUAZIONE | La forte perturbazione che ieri ha attraversato il nord-ovest, dove ha provocato danni ingenti a causa della grandine e dei venti tempestosi (vedi i danni in Piemonte e in Lombardia), si...

Meteo - Caldo estremo in Italia : +51°C percepiti in Puglia - +50°C in Sardegna - +48°C a Roma Urbe [DATI] : Intorno a mezzogiorno l’Aeronautica Militare ha rilevato picchi di temperature percepite, tra cui +51°C a Marina di Ginosa (Taranto), +50°C a Latina, Grazzanise (Caserta) e Capo Carbonara (Cagliari), +49°C a Lecce Galatina, Trapani e Capo Frasca (Sud Sardegna). Oggi potrebbe essere uno dei giorni più caldi dell‘estate 2019, a causa di un mix di fattori, tra cui l’elevata umidità, il forte irraggiamento solare e l’assenza ...

Meteo - Caldo estremo sull’Italia : punte di +50°C in alcune aree : La temperature della superficie (non quella dell’aria) è arrivata ieri anche a +50°C in alcune aree dell’Italia. Le zone più roventi sono state Puglia, Sicilia, Sardegna e alcuni punti di Campania, Lazio, Toscana e Marche. I dati sono stati rilevati dal satellite Sentinel 3 del programma Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Ue. Le immagini sono state pubblicate su Twitter dal Servizio di gestione delle emergenze ...

Meteo : oggi Caldo estremo al centro-sud - attenzione ai temporali al nord : SITUAZIONE Meteo | Un flusso fresco di origine atlantica (fresco solo alle medio-alte quote) sta sorvolando il nord Italia in queste ore come dimostrato dai forti temporali di ieri sera e dal clima...

Meteo - Caldo estremo in Scandinavia : +35°C in Norvegia - +32°C in Svezia e Finlandia [DATI] : La fase finale di una delle ondate di caldo più intense sull’Europa occidentale e settentrionale degli ultimi decenni ha prodotto un giorno storico per la Finlandia meridionale ieri, domenica 28 luglio. Diverse stazioni hanno infranto i loro record storici, raggiungendo quasi +34°C! Un simile modello è risultato dall’espansione della forte dorsale, che ha portato un caldo senza precedenti in Francia e Benelux, sull’Europa settentrionale e ...

Caldo estremo : e' record storico per Parigi - raggiunti i 42.4°C : Oggi 25 luglio 2019 diventa ufficialmente una data storica per la meteorologia francese : l'ondata di Caldo estremo che sta colpendo gran parte del continente europeo sta facendo registrare...

Caldo estremo in Francia : Parigi batte il record assoluto - +41°C : Météo–France, il servizio nazionale meteorologico francese, ha reso noto che Parigi ha battuto il record assoluto di Caldo con +41°C alle 13:42: la colonnina di mercurio è però destinata ancora a salire nel corso della giornata. Oggi la capitale francese è in allerta rossa per il picco di calore, il livello più alto, che equivale ad una “allerta sanitaria” per l’insieme della popolazione. L'articolo Caldo estremo in ...

Previsioni Meteo Agosto - sarà un mese di sbalzi termici improvvisi tra ondate di Caldo africano e sfuriate di maltempo estremo : Le prima Previsioni Meteo per il mese di Agosto 2019 sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che si prospettano sull’Italia. Tuttavia non devono sorprendere: si tratta di un trend ormai consolidato a cui non possiamo fare altro che abituarci: l’espansione verso nord della Cella di Hadley ha capovolto le tradizionali condizioni Meteorologiche mediterranee, così è scomparso il “dolce” Anticiclone delle Azzorre ...

Previsioni Meteo - ondata di Caldo africano “soffoca” mezza Italia ma attenzione al weekend : sfuriata di maltempo estremo - sarà una Domenica tempestosa : L’Europa centro/occidentale è nuovamente nella morsa del gran caldo a causa dell’ennesima ondata di calore scatenata dall’Anticiclone Sub-Tropicale e proveniente dal Nord Africa. Le temperature sono dieci gradi oltre la norma tra Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi con picchi esagerati: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto ben +41°C a Vichy e Saragozza, +40°C a Lione, Auxerre, Metz, Clermont-Ferrand, Nancy, ...

Caldo estremo in Israele : record sulle rive del Mar Morto - vicino alla biblica Sodoma : Ieri in Israele si è registrata la giornata più calda dal 1948: lo ha reso noto il servizio meteo israeliano. Il record è stato rilevato sulle rive del Mar Morto, vicino al sito biblico di Sodoma, dove la temperatura ha raggiunto +49,9°C. Nelle zone di pianura, sulle rive del Mediterraneo, si sono registrati picchi di +42°C. Le temperature bollenti hanno innescato incendi in diverse parti del Paese, con alcuni feriti: sono state evacuate circa ...

Meteo - Domenica folle in tutt’Italia : maltempo furioso al Nord - Caldo estremo al Sud [FOTO - VIDEO e DATI] : Domenica di Meteo estremo in tutt’Italia: mentre al Sud ha fatto molto caldo, con picchi davvero esagerati in Sardegna e temperature di fuoco anche in Puglia, Calabria e Sicilia, il Nord è stato flagellato da violenti temporali che hanno provocato gravi danni soprattutto al Nord/Est, facendo crollare le temperature. Le massime più elevate sono state di ben +42°C a Sestu, +40°C a Cagliari, Capoterra e Tortolì, +38°C a Foggia, Cerignola e ...

Allerta Meteo - Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia : Caldo esagerato al Centro/Sud - temporali violentissimi al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e ...