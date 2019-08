Cilento | è stato trovato morto Simon Gautier

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) Èri, studente francese di 27 anni disperso da nove giorni in, lungo la costa di Scario, nel Comune di San Giovanni a Piro in. Il suo corpo si trovava in fondo a un burrone:è caduto da un sentiero ed è precipitato in un dirupo. Domenica pomeriggio, alle 19.30, uno dei soccorritori del Soccorso alpino, guardando con il binocolo, ha riconosciuto uno zaino. Poi il resto della squadra è scesa in fondo al burrone e ha riil corpo.è caduto nella località di Belvedere di Ciolandrea, Comune di San Giovanni a Piro, sul versante che guarda il mare. Aveva chiesto aiuto chiamando al 118, ma non era riuscito a spiegare dove si trovasse. «Mi potete aiutare?», aveva chiesto. «Sono caduto, ho due gambe rotte», aveva spiegato al telefono venerdì 9 agosto intorno alle 9 del mattino. Ma non sapeva dove si trovava e chiedeva di ...

Laura28125129 : RT @TweetNewsIta: #SimonGautier, il ragazzo francese di 27 anni disperso nel Cilento è stato trovato, purtroppo, senza vita dopo 9 giorni d… - margherita53 : La tragedia in Cilento è in realtà lo stato comatoso dell’Italia , in balia di incapaci menefreghisti, vergogna vergogna - brongosalvatore : RT @ilpost: È stato trovato il corpo dell’escursionista francese disperso da giorni in Cilento -