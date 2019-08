Fuochi d’artificio e animali | come proteggere i nostri amici a quattro zampe dai botti

Bologna - sgombero del centro sociale Xm24 : Fuochi d’artificio all’arrivo della polizia : È cominciato intorno alle 5.30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito Xm24 in via Fioravanti, in zona Bolognina nella prima periferia di Bologna. Carabinieri e polizia, aprendo una rete, sono entrati dentro il centro sociale. Parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall’edificio dove si è radunata una cinquantina di attivisti. Una parte degli attivisti di Xm24 è all’interno dell’edificio, mentre ...

Formisano : “Prezzi più bassi degli ultimi 9 anni - campagna abbonamenti da Fuochi d’artificio. Partirà il 25 luglio” : Un buongiorno a tutti i lettori de “Il Napolista”, siamo in attesa dell’inizio della presentazione della nuova campagna abbonamenti della SSC Napoli per la stagione 2019/2020. A parlare l’head of operations sales & marketing della società azzurra Alessandro Formisano, con lui il direttore dell’area comunicazione Nicola Lombardo e l’addetto stampa Guido Baldari. Prende la parola Alessandro Formisano: ...

SSC Napoli - Formisano annuncia : “Vogliamo riempire il San Paolo : prezzi molto bassi! Sarà una campagna abbonamenti da Fuochi d’artificio…” : campagna abbonamento Napoli 2019-2020 A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’Head of Operations della SSC Napoli Alessandro Formisano, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo la campagna abbonamenti 2019-2020: “RitiroDimaro? Come sempre c’è una quantità enorme di tifosi, sentiamo il tifo e l’affetto molto vicini ed i calciatori si rilassano tra foto ed autografi. Proviamo sempre a stare vicini al territorio, non ...

Matera. Festa della Bruna : revoca Fuochi d’artificio : E’ stata revocata l’autorizzazione per i fuochi pirotecnici in programma domenica 7 luglio e il 20 settembre in occasione della

14 Giorni d’Estate in Fortnite : Spara i Fuochi d’artificio lungo la riva del fiume - la guida alla Sfida : Spara i fuochi d'artificio lungo la riva del fiume in Fortnite. Una frase che può sembrare criptica per la maggior parte dei giocatori, ma che per gli appassionati di Fortnite rappresenta una delle più comuni. Almeno dalla giornata di ieri, 4 luglio, quando gli sviluppatori di Epic Games hanno introdotto una nuova Sfida nel già ampio panorama di challenge disponibili nella Battle Royale più giocata dell'intero panorama del gaming. Si tratta di ...

Festa dell’Indipendenza : un milione di persone a New York per i Fuochi d’artificio : Oltre un milione di persone si sono riunite a New York, sulle sponde dell’East River, tra Manhattan e Brooklyn, per ammirare i consueti fuochi di artificio del 4 Luglio, Festa dell’Indipendenza. Dopo 5 anni, lo spettacolo pirotecnico, offerto dai grandi magazzini Macy’s, è tornato ad avere come base il ponte di Brooklyn. L'articolo Festa dell’Indipendenza: un milione di persone a New York per i fuochi d’artificio ...

Fuochi d’artificio e un doodle sul baseball oggi 4 luglio su Google : La ricerca di "fireworks" oppure "Fourth of July" nella Ricerca Google su desktop o dispositivo mobile riempirà il vostro schermo con uno spettacolo di Fuochi d'artificio, mentre un doodle a tema baseball offrirà agli utenti degli Stati Uniti in un simpatico mini gioco. L'articolo Fuochi d’artificio e un doodle sul baseball oggi 4 luglio su Google proviene da TuttoAndroid.

Fuochi d’artificio nello spazio : Hubble cattura un’immagine mozzafiato di Eta Carinae : Grazie alla Wide Field Camera 3 il Telescopio Spaziale Hubble ha catturato un'immagine straordinaria della stella binaria Eta Carinae, un affascinante oggetto sito nella costellazione della Carena. Nel 1838, forse a causa della distruzione di una terza stella presente nel sistema, si è verificata la Grande Eruzione che ha determinato l'aspetto esplosivo di Eta Carinae.

Il telescopio spaziale Hubble scatta una nuova foto dell’esplosione della stella Eta Carinae : “Fuochi d’artificio spaziali” : Un fuoco d’artificio cosmico al rallentatore: e’ quello che ha immortalato il telescopio spaziale Hubble osservando nell’ultravioletto la Nebulosa Omuncolo, generata dalla violentissima esplosione che quasi due secoli fa rese la stella Eta Carinae una delle piu’ brillanti del firmamento, tanto da essere usata come punto di riferimento per la navigazione. L’immagine, la piu’ dettagliata della stella ripresa in ...

Europei Under 21 - limitazioni di vendita di alcolici a Udine : Fuochi d’artificio dopo la partita : vendita vietata di superalcolici e vino per tutta la giornata a Udine per la finale degli Europei Under 21, Spagna-Francia. E’ quanto deciso da un’ ordinanza firmata dal sindaco Pietro Fontanini su richiesta della Questura dopo un vertice negli uffici di viale Venezia. Lo riporta il Messaggero Veneto, aggiungendo che saranno vietate, inoltre, tutte le bevande con gradazione superiore ai 5 gradi, lattine e bottiglie, anche in ...