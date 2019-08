Migranti | caso Open Arms | presentati due esposti alla Procura di Agrigento

CAOS Migranti/ Il caso Rackete tra bufale - suggestioni e realtà : Carola Rackete avrebbe violato l'ordine di non sbarcare in Italia forte una "copertura implicita" del governo tedesco? Due le letture possibili

I ricollocamenti dei Migranti caso per caso non funzionano : Il meccanismo per cui ogni volta aspettiamo che gli altri paesi europei si facciano avanti riguarda solo il 5 per cento dei migranti che arrivano via mare

Caso Gregoretti - Salvini autorizza lo sbarco : “Migranti accolti da 5 Paesi Ue e da Cei” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia che presto darà l'autorizzazione allo sbarco per i 116 migranti a bordo della nave Gregoretti, ormeggiati da giorni al porto di Lampedusa. Cinque Paesi Ue e la Cei li accoglieranno. Intanto Salvini fa sapere di aver ricevuto una denuncia per sequestro di persona: "Rischio fino a 15 anni di carcere, ma io non mollo".Continua a leggere

Caso Gregoretti - Germania disponibile ad accogliere Migranti : sbarcano 16 minori : Il governo tedesco si dice disponibile ad accogliere parte dei migranti attualmente a bordo della nave Gregoretti, l'imbarcazione della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta con 131 persone soccorse in mare negli scorsi giorni. Dal Viminale fanno sapere che intanto è stato dato il via libera allo sbarco di 16 minori che si trovavano a bordo.Continua a leggere

Caso Gregoretti - Germania disponibile ad accogliere parte dei 131 Migranti a bordo : Il governo tedesco si dice disponibile ad accogliere parte dei migranti attualmente a bordo della nave Gregoretti, l'imbarcazione della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta con 131 persone soccorse in mare negli scorsi giorni. La Commissione europea sta portando avanti la trattativa con gli stati membri per redistribuire i migranti.Continua a leggere

Caso Gregoretti - è ancora stallo : nave della Guardia costiera ad Augusta - ma Migranti non sbarcano : Prosegue lo stallo per la nave Gregoretti della Guardia costiera: l'imbarcazione è ormeggiata al porto di Augusta, ma non è ancora arrivata l'autorizzazione da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per far sbarcare i 131 migranti a bordo. La Gregoretti si trova ad Augusta dalla notte tra sabato e domenica.Continua a leggere

Migranti - perché quello della nave Gregoretti può diventare un nuovo caso Diciotti : La nave Gregoretti della Guardia costiera è in attesa di ricevere l'autorizzazione per far sbarcare in Italia 140 Migranti soccorsi nella giornata di ieri. Ma per ora Matteo Salvini ha negato la possibilità di approdare nei porti italiani in attesa di un piano di ridistribuzione nei Paesi Ue. Una vicenda che ricorda quella della nave Diciotti sotto vari punti di vista: ecco perché questo potrebbe essere un nuovo caso Diciotti.Continua a leggere

Migranti - Salvini annuncia : “Archiviata indagine su di me su caso Alan Kurdi - resta no a sbarchi” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia che un'indagine a suo carico sul caso della nave Alan Kurdi, per un evento risalente al 3 aprile, è stata archiviata. Il leader della Lega fa sapere in diretta Facebook che era stato indagato per abuso d'ufficio, ma ora è stata chiesta l'archiviazione della sua posizione.Continua a leggere

Migranti : caso Alex - terminato dopo nove ore interrogatorio deputato Palazzotto : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – E’ terminato solo poco dopo le 19.30, dopo oltre nove ore, l’interrogatorio di Erasmo Palazzotto, deputato Leu e capo missione del veliero Alex di Mediterranea. L’interrogatorio, iniziato ieri mattina, er stato sospeso dopo sei ore, ed è ripreso stamattina per concludersi in serata. Palazzotto, che è stato interrogato dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e dal Pm ...

Migranti - caso Spadafora e rapporti tra Lega e Russia : i temi più discussi su Twitter : La vicenda della barca da diporto Alex&Co è il tema che ha generato il maggior volume di interazioni tra tutti i temi passati in rassegna con 47.230 tweet, oltre 140 mila condivisioni e un tasso di engagement altissimo (al 3%), nella settimana tra il 5 e l'11 luglio, secondo l'analisi svolta da KpI6 per Agi. Una flusso di conversazioni costante e distribuito per l'intero periodo monitorato, da parte dell'audience, con una sentiment ...

Migranti - caso nave Alex : l'armatore della Ong Mediterranea pronto a querelare Salvini : Dopo il presidente della Sea Watch 3, la nave che nelle scorse settimane ha salvato 42 Migranti al largo delle coste libiche, anche l'armatore della Ong Mediterranea, Alessandro Metz, annuncia a Radio Capital la volontà di voler querelare il ministro dell'Interno Matteo Salvini per diffamazione, in quanto avrebbe usato parole infelici sul comandante e l'equipaggio della Alex, definendoli "trafficanti di esseri umani". Come si sa infatti due ...

Accordo sul caso Mediterranea : i 54 Migranti salvati vanno a Malta. La Valletta : «Ne arrivano in Italia altri 55» : Il patto tra i due Paesi dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia: stop dal Viminale

Il caso dei 54 Migranti sulla nave Alex di Mediterranea sembrava risolto - ma non lo è : "Alle 4 di stamattina la nave Alex di Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un decreto dei ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". Lo rende noto su twitter la stessa ong Mediterranea Saving Humans. "Abbiamo risposto che Alex, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso ...