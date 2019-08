Anziani maltrattati nelle case di riposo | Servono più controlli

Rovigo - Anziani maltrattati : 9 misure : 7.57 Violenze fisiche, botte,offese, minacce e altri "atti denigratori e lesivi della dignità umana". La Polizia di Rovigo ha eseguito 9 misure cautelari nei confronti del personale di una struttura assistenziale, ritenuti responsabili di reiterati maltrattamenti degli ospiti, soggetti non autosufficienti. L'operazione è partita dopo alcune dichiarazioni del personale stesso, confermate da intercettazioni ambientali. Il monitoraggio dei ...

Ragusa - Anziani con Alzheimer maltrattati in casa di riposo : “Mi fai schifo - ti ammazzo” : Tra persone sono state sottoposte a misure cautelari per maltrattamenti avvenuti all'interno di una casa di riposo di Ragusa a danno degli anziani ospiti, spesso malati di Alzheimer. Le tre donne insultavano gli anziani: "Mi fai schifo, puzzi come una bestia, capra". E li minacciavano: "Ti ammazzo, ti prendo a schiaffi".Continua a leggere