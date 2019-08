Rovazzi sulla fidanzata Kokeshi | “È stimolante Fedez? Capita a tanti”

Cosa ci fa Rovazzi sulla Ferrari? Esperienza pazzesca a Fiorano - Leclerc porta in pista il cantante italiano [FOTO] : Rovazzi e la fidanzata Karen Kokeshi hanno fatto alcuni giri sulla pista di Fiorano a bordo di una Ferrari triposto guidata da Charles Leclerc Esperienza pazzesca per Fabio Rovazzi che, insieme alla fidanzata Karen Kokeshi, ieri è sceso in pista a Fiorano a bordo di una Ferrari triposto guidata da Charles Leclerc. Dopo la splendida prestazione fornita nel Gp di Silverstone, il pilota monegasco si è divertito a ‘far spaventare’ ...