Raggi | riasfaltata via del Muro Torto

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma – “Anche viale delentra a far parte di #Stradenuove. È stato completato il rifacimento dell’asfalto da piazzale Flaminio a Piazzale Brasile, un tratto di circa 800 metri che versava in precarie condizioni. Il lavoro e’ stato completato dal taglio dell’erba infestante negli spartitraffico centrali e laterali e dalla segnaletica stradale”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, sulla sua pagina Facebook. L'articolovia delproviene da RomaDailyNews.

