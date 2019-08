Follonica | il piccolo Alessandro è morto | al bimbo di 8 anni era caduto il letto in testa

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 14 agosto 2019) IlLiberti, il bambino di 8rimasto coinvolto una settimana fa in un incidente domestico a(Grosseto), non ce l'ha fatta. Il bambino ferito dalall'ospedale Meyer di Firenze. Il sindaco Andrea Benini proclamerà il lutto cittadino per il giorno dei funerali e i fuochi d’artificio di questa sera saranno dedicati al bambino.

AnnamariaBosia : RT @iltirreno: Il bambino di 8 anni era rimasto schiacciato sotto il letto - irenestorti1 : RT @iltirreno: Il bambino di 8 anni era rimasto schiacciato sotto il letto - pisaonline : FOLLONICA. L'annuncio, terribile, lo dà nonno Antonio Mazzini. Il nipotino, il piccolo Alessandro Liberti, il bambi… -