Traffico Roma del 13-08-2019 ore 18 | 00

(Di martedì 13 agosto 2019) SEGNALIAMOREGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO GIORNO DI INTERRUZZIONE NELLA TRATTA TERMINI – ANAGNINA; IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS NAVETTA SOSTITUTIVI. DA DOMANI, AL VIA LA SECONDA FASE DI LAVORI CHE PREVEDE LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE, FINO AL PROSSIMO 19 AGOSTO, NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO SAN PIETRO. PER UN GUASTO TECNICO IN VIALE ROSSINI LE LINEE TRAM 3 E 19 SONO INTERROTTE TRA LE STAZIONI GALENO E VALLE GIULIA; ATTIVI BUS SOSTIOTUTIVI PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU ...

