“Mi tremano le gambe” Emma Marrone | finalmente la felicita E non riesce a trattenere le

(Di martedì 13 agosto 2019) Si chiama “Io sono bella” la canzone discritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. È questa una delle anticipazioni del prossimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni che nel numero che esce il 13 agosto darà qualche informazione in più per quello che riguarda il nuovo album della cantante pugliese e in particolare sulla sua collaborazione con Vasco Rossi e Gaetano Curreri, leader degli Stadio e da sempre uno degli autori più noti del rocker di Zocca. Nei giorni scorsi sia sui profili social della cantante che di quelli di Vasco i due avevano anticipato cheerano riusciti a collaborare, dopo anni in cuidichiarava il suo amore artistico per Vasco. Sono tante le dichiarazioni dell’ex vincitrice di Amici in cui si sprecano le parole di amore per la musica di Vasco e qualche giorno fa in un paio di storie su Instagram lo ha ribadito, senza nascondere ...

