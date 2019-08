Goletta Verde | inquinamento in 4 foci di fiumi in Liguria

Ambiente - il bilancio di Goletta Verde : le coste di Campania - Calabria e Sicilia le più inquinate : La mala depurazione – spiega in una nota LegAmbiente – resta uno dei principali nemici per mare e laghi italiani: anche quest’estate il viaggio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, consegna una fotografia a tinte fosche del nostro Paese. Più di un punto su tre tra i 262 punti campionati lungo le coste italiane presenta forti criticità, con valori di inquinanti oltre i limiti di legge. Con una situazione preoccupante confermata in ...

Qualità del mare : Goletta Verde chiude il tour sulla salute del mare a Spezia : chiude in Liguria il tour della Goletta Verde, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la Qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini anche sulle politiche di accoglienza. Domani l’imbarcazione di Legambiente attraccherà a La Spezia (Assonautica) dove resterà fino al ...

Legambiente : Goletta Verde ad Acciaroli - a bordo anche il Ministro Costa : La Goletta verde di Legambiente approda oggi ad Acciaroli per la seconda tappa della Campania. Oggi pomeriggio, al porto turistico, arriverà il Ministro all’Ambiente Sergio Costa per un’uscita in barca con l’equipaggio di Goletta verde, il sindaco di Acciaroli, Stefano Pisani, e alcune associazioni di pescatori che chiedono l’istituzione dell’Area Marina Protetta Torre La Punta tra Pioppi ed Acciaroli. L'articolo ...

Goletta Verde è attendibile - Legambiente smentisce il sindaco di Scicli : “Goletta Verde è attendibile. Il Comune di Scicli non perda tempo con inutili azioni giudiziarie ma si attivi per fermare le cause dell’inquinamento"

Sicilia : Legambiente - 'dati Goletta Verde attendibili - Scicli si attivi su inquinamento' : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - “I dati di Goletta Verde sono attendibili. Non chiediamo un atto di fede, ma lo dimostrano i 33 anni di attività sui nostri mari alla ricerca di scarichi abusivi che non è stata mai smentita. Auspichiamo che il Comune di Scicli si attivi per intervenire sulle cause del

Ambiente : blitz Goletta Verde a Levanzo - 'stop a privatizzazione spiagge' : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - blitz di Goletta Verde sull'isola di Levanzo. L'equipaggio dell'imbarcazione ambientalista è arrivato alle Egadi, insieme agli attivisti di LegAmbiente, esponendo lo striscione 'Giù le mani dalla costa' per dire no al decreto dell'assessorato regionale al Territorio, p

Ambiente : blitz Goletta Verde a Levanzo - ‘stop a privatizzazione spiagge’ (2) : (AdnKronos) – “La spiaggia libera è un diritto ma ad oggi è un diritto troppo spesso negato – sottolinea il portavoce di Goletta Verde Mattia Lolli – Se si continua di questo passo, si rischia di consolidare una situazione in cui, già in troppe parti d’Italia, è diventato quasi impossibile beneficiare di uno spazio di tutti perché demaniale. In questi anni è cresciuto costantemente il numero di spiagge in ...

Abusivismo : blitz Goletta Verde a Triscina - Legambiente 'non fermare abbattimenti' (2) : (AdnKronos) - Sono 45, su 85 già finanziati, sottolinea Legambiente, gli edifici abbattuti durante la gestione commissariale del Comune di Castelvetrano e sono già pronte le carte per ulteriori 90 abbattimenti. "La nuova amministrazione comunale - dice Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sic

Scicli - blitz di Goletta Verde ad Arizza - anche qui che vergogna! : blitz di Goletta Verde sulla foce del torrente Modica – Scicli ad Arizza risultata fortemente inquinata dalle analisi di Legambiente

Blitz di Goletta Verde sul fiume Irminio : Blitz della Goletta Verde sul fiume Irminio: i volontari espongono gli striscioni “Che vergogna!”. Ingiustificabile lo sversamento di idrocarburi

Goletta Verde fa tappa a Pozzallo : La Goletta verde fa tappa a Pozzallo. La storica imbarcazione sta navigando nei mari italiani con lo striscione “Porti aperti alla solidarietà"