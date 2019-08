Calciomercato Inter – Ivan Perisic è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco

Fonte : sportfair

(Di martedì 13 agosto 2019)undel: la nota del club Mancava solo l’ufficialità che è arrivata stamattina:è undel. Ad annunciarlo è stato il club tedesco con una nota sul proprio sito e tanti post social. Il croato ha effettuato le visite mediche di rito e adesso è pronto a trasferirsi in prestito fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto per il. “Sono molto felice di essere tornato in Germania. Ilè una delle squadre più grandi d’Europa: vogliamo andare all’attacco, non solo in Bundesliga e in Coppa di Germania, ma anche in Champions League“, ha dichiarato. Anche l’ha confermato il colpo di mercato del: “FCnazionale Milano comunica la cessione diall’FC. Il calciatore croato si trasferisce a titolo ...

