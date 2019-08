Milano chiude quasi piatta in linea con principali Borse europee

Short track - Arianna Fontana : “Sogno di chiudere la mia carriera a Milano-Cortina 2026” : “Ora come ora sono contenta di potermi concentrare sulla prossima Olimpiade di Pechino 2022, però non posso negare che ho pensato di chiudere la mia carriera all’Olimpiade di Milano-Cortina 2026: dopo aver cominciato con Torino 2006, per me sarebbe un sogno, il modo perfetto per concludere“. Sono queste le parole della fuoriclasse dello Short track italiano e mondiale Arianna Fontana che, presente al Consiglio nazionale del ...

Milano - 93enne uccide moglie per gelosia/ "Voleva chiudermi all'ospizio per tradirmi" : Milano, anziano 93enne affetto da demenza senile uccide la moglie per gelosia. Temeva che volesse rinchiuderlo in un ospizio per tradirlo.

Dal 1° al 31 agosto chiuderà per lavori il tratto tra Loreto e Udine della metropolitana M2 di Milano : La metropolitana M2 di Milano (la verde) chiuderà per un breve tratto per tutto il mese di agosto, dal 1° al 31: verrà sospesa la circolazione nel tratto che va da Loreto a Udine, quindi i treni non fermeranno nelle due