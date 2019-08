Shock anafilattico mentre era in pizzeria | Vittoria muore a 12 anni

Fonte : fanpage

(Di domenica 11 agosto 2019) Tragedia nel trevigiano, dove una ragazzina di soli 12è morta a causa di unoera incon gli amici. Mariasoffriva fin da piccola di una aggressiva forma di allergia alle proteine del latte e non è ancora chiarissimo quale possa essere stata la causa scatenante dell'attacco.

