romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-08-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Valdarno-Firenze - Code a tratti A1 Firenze-Roma Code a tratti tra Valdarno e Firenze sud per traffico intenso -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 09-08-2019 ore 17:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 17:00 Roma Daily News
INCIDENTI STANNO AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN VIA DI RISOLUZIONE L'INCIDENTE AVVENUTO SULL'AUTOSTRADA PER NAPOLI ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 12 : 30 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, Traffico SCARSO IN CITTÀ. REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE PRIMAVALLE, DA SEGNALARE QUALCHE RALLENTAMENTO, PER INCIDENTE, IN VIA PIETRO BEMBO IN PROSSIMITÀ DI VIA GIOVANNI D’ANDREA. ANCORA DISAGI PER CHI È DIRETTO FUORI CITTÀ. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E SAN CESAREO, VERSO NAPOLI. CODE A TRATTI, PER Traffico INTENSO, ANCHE LUNGO LA A24 Roma TERAMO, ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 11 : 30 : IL Traffico SI MANTIENE SCARSO, LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE. DA POCO SEGNALATO UN INCIDENTE, LUNGO LA Roma FIUMICINO, CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO CON LA Roma CIVITAVECCHIA, IN DIREZIONE FIUMICINO. DIFFICOLTÀ INVECE PER CHI È DIRETTO FUORI CITTÀ. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E SAN CESAREO, VERSO NAPOLI. CODE A TRATTI, PER Traffico INTENSO, ANCHE ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. DA SEGNALARE SOLO DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, L’ALTRO SUL MURO TORTO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. DA SEGNALARE SOLO DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, L’ALTRO SUL MURO TORTO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09 : 00 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA CON MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 08 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA CON MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 07 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA CON MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 20 : 00 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. ANCHE QUESTA NOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO DALLE 22 ALLE 6, IN DIREZIONE EUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIALE DEL CAPPELLACCIO. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA. LAVORI DI ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 19 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. ANCHE QUESTA NOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO DALLE 22 ALLE 6, IN DIREZIONE EUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIALE DEL CAPPELLACCIO. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA. LAVORI DI ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 19 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD Traffico RALLENTATO SULLA Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO NAPOLI. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’ARDEATINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA. PROPRIO SULLA Via Casilina, IN ZONA CENTOCELLE, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via delle Rondini. INCIDENTE ANCHE A MONTESACRO ALTO SU VIA DELLA BUFALOTTA ALTEZZA VIA DELLA CECCHINA, E AL LIDO DI OSTIA LEVANTE, IN ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 18 : 30 : ALLE PORTE DI Roma SUD Traffico RALLENTATO SULLA Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO NAPOLI. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’ARDEATINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA. PROPRIO SULLA Via Casilina, IN ZONA CENTOCELLE, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via delle Rondini. INCIDENTE ANCHE A MONTESACRO ALTO SU VIA DELLA BUFALOTTA ALTEZZA VIA DELLA CECCHINA, E AL LIDO DI OSTIA LEVANTE, IN ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 18 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD ANCORA DISAGI SULLA Roma-NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DI VALMONTONE, VERSO NAPOLI: CI SONO RALLENTAMENTI PER LE PROVENIENZE DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE SUBITO DA DOPO SAN CESAREO. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA; Traffico RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER L’A24 Roma TERAMO ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 18 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD ANCORA DISAGI SULLA Roma-NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DI VALMONTONE, VERSO NAPOLI: CI SONO RALLENTAMENTI PER LE PROVENIENZE DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE SUBITO DA DOPO SAN CESAREO. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA; Traffico RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER L’A24 Roma TERAMO ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 17 : 30 : ALLE PORTE DI Roma SUD ANCORA DISAGI SULLA Roma-NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DI VALMONTONE, VERSO NAPOLI: CI SONO RALLENTAMENTI PER LE PROVENIENZE DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE SUBITO DA DOPO SAN CESAREO. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA; Traffico RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER L’A24 Roma TERAMO ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 17 : 00 : INCIDENTI STANNO AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI PRIMA DI VALMONTONE MA CI SONO ANCORA DIVERSI KM DI CODA: ALL’INCIRCA 5 PROVENENDO DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE DA DOPO SAN CESAREO. CODE PER INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANESE TRA OSTERIA NUOVA E COLLE SABAZIO. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRAGLIATELLA. SIAMO QUINDI NEI PRESSI ...