Icardi e Dybala sono i tormenti del calciomercato di Inter e Juventus

Dybala al palo - J.Jesus chiama Icardi alla Roma : La Juventus, a 24 giorni dalla chiusura del calciomercato italiano, vive una situazione complicata, perche' il blitz di Paratici in Inghilterra non ha prodotto gli effetti sperati: Paulo Dybala e' stato costretto a rimanere a Torino, dopo che e' saltato lo scambio con LUKAKU. L'argentino, dunque, resta un giocatore in esubero per Sarri, proprio come il connazionale HIGUAIN e il croato Mario MANDZUKIC. Ivan PERISIC prende tempo e, pur ...

Dagospia : Il diktat di Agnelli. Mai Dybala all’Inter. Niente scambio con Icardi : Dagospia riprende quanto scrive Sport.Virgilio.it su Paulo Dybala. Dopo l’affare saltato con il Tottenham, la Juve ha ritirato l’argentino dal mercato. Ma il club è pronto alla cessione se arriverà un’offerta giudicata congrua. I bianconeri aspetteranno e ascolteranno solo offerte provenienti dall’estero. Esclusa come possibilità quella di un trasferimento de La Joya all’Inter, magari all’interno di uno ...

Bucchioni : 'Scambio Dybala-Icardi l'unica soluzione - oggi il 10 bianconero direbbe sì' : La Juventus è pronta a disputare l'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, match previsto per sabato 10 agosto alle ore 18:05. Sarà occasione per vedere il lavoro tattico ed atletico effettuato dal nuovo tecnico Maurizio Sarri in questo primo mese di preparazione estiva. I tifosi bianconeri si aspettano di vedere già un gioco definito, considerando che fra due settimane inizierà la Serie A. Restano però le ...

Senza un posto e senza maglia - Icardi via dall’Inter : prende piede lo scambio con Dybala? : L’Inter priva Mauro Icardi della sua maglia: la numero 9 va a Romelu Lukaku. La cessione è ormai imminente e intanto prende piede la possibilità di uno scambio con Dybala L’arrivo di Romelu Lukaku, dopo giorni di estenuante trattativa, rotture e rilanci con il Manchester United e la Juventus che ha provato ad inserirsi, ha fatto felici tutti: Antonio Conte ha il bomber che voleva, la società ha piazzato il colpo da 90, i tifosi ...

Calciomercato 9 agosto venerdì : Juve - scambio Dybala-Icardi - i nuovi dettagli. Inter - è l’ora di Dzeko! Fiorentina - ecco Pulgar : Calciomercato 9 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 9 agosto. JuveNTUS– Sfumata la possibile cessione di Dybala al Tottenham, prendere corpo il potenziale scambio alla pari tra l’attaccante argentino e Icardi. I bianconeri vorrebbero evitare l’operazione, anche perchè il PSG resta ancora in corsa per la Joya. Tuttavia, la sensazione è che lo […] L'articolo Calciomercato 9 agosto venerdì: Juve, scambio ...

La rassegna stampa di venerdì 9 agosto – Delirio Lukaku - rebus Dybala e Icardi - Torissimo [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi si parla principalmente di calciomercato ed Europa League. La Gazzetta dello Sport apre con “Gioia gigante, Lukaku Delirio e il 9, in riferimento all’arrivo dell’attaccante belga in nerazzurro. Joya rebus per quanto riguarda invece Dybala. Il Torino ipoteca il passaggio del turno con il netto 5-0 allo Shaktyor Soligorsk e la rosea scrive ...

Mercato Juventus - scambio Dybala-Icardi - ecco quando e come si concretizzerà! : Mercato Juventus- come anticipato in mattinata, Paulo Dybala ha scelto di dire no al Tottenham. La Juventus sarebbe rientrato su i suoi passi e anche il giocatore non avrebbe trovato l’accordo totale con i gli Spurs relativo ai diritti d’immagine. Trattativa naufragata totalmente e fumata nera totale. Dybala resta alla Juventus, almeno per il momento. […] More

Scambio Dybala Icardi : si aprono scenari incredibili : Scambio Dybala Icardi – Dopo la chiusura definitiva della trattativa tra l’Inter ed il centravanti Lukaku, la Juventus si trova in una situazione quantomeno complicata. Dybala sembra essere finito fuori dai piani bianconeri, ma la società non ha ancora trovato un sostituto degno. E’ delle ultime ore la riapertura dei contatti tra Juventus e Tottenham […] More

CorSera : Marotta detta la strategia a Dybala per favorire lo scambio con Icardi : Con la chiusura dell’affare Lukaku, Marotta vince sulla Juventus, scrive il Corriere della Sera. Primo obiettivo di Conte dal suo arrivo all’Inter, il belga avrà il compito di spaccare le difese avversarie con la sua potenza. Ma l’affare Lukaku non ha solo risvolti tecnici. Rischia di portare un effetto domino sul mercato. Soffiando il belga alla Juventus, Marotta ha messo a segno una tripletta. Innanzitutto ha vinto ...

Calciomercato Juventus - l'Inter starebbe tornando su Dybala : Icardi sarebbe OK per CR7 : In questo momento il Calciomercato della Juventus ruota attorno al futuro di Paulo Dybala. Il giocatore argentino ha più volte ribadito di volere continuare la sua carriera a Torino, per giocarsi le sue chances con Maurizio Sarri, ma il nuovo tecnico bianconero non sembra avere intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione. Dybala non ha trovato l'accordo per trasferirsi al Manchester United, club a lui fortemente interessato. ...

Contatto telefonico tra Icardi e Dybala. I due si portano avanti per lo scambio : Repubblica parla di un Contatto telefonico tra Icardi e Dybala per scambiarsi informazioni e opinioni su come si vive nelle rispettive città di adozione: Milano e Torino. Una telefonata che potrebbe preludere allo scambio tra Inter e Juventus. Mentre le trattative per Lukaku, Dzeco e Dybala vanno avanti sui rispettivi fronti, scrive il quotidiano, “Dybala, e Icardi, nel dubbio, si sono già portati avanti”. L'articolo Contatto ...

Inter - possibile ripresa della trattativa con la Juventus per lo scambio Icardi-Dybala : Inter e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. Un'ipotesi già presa in considerazione qualche settimana fa e che potrebbe tornare di moda nei prossimi giorni. Questo perché entrambi i giocatori avrebbero rifiutato le rispettive offerte giunte fino a questo momento in società. L'ex capitano nerazzurro avrebbe detto di no alle proposte arrivate da Napoli, Roma e dai club ...

Maxi Lopez consiglia Icardi e Dybala : “La cosa giusta da fare è andare via” : “La cosa giusta da fare per Icardi è provare ad andare altrove e continuare, perché la carriera di un giocatore è molto corta e si deve sempre dimostrare”. Il consiglio all’attaccante ancora in forza all’Inter arriva direttamente dal suo “nemico” Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara. Maxi Lopez aggiunge che “quando si ha voglia di continuare a crescere e di fare altre cose, si trova un altro ...