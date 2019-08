5 curiosità sulla notte di San Lorenzo

MotoGp - la Ducati si prepara per il Gp d’Austria : le 10 curiosità sulla gara in programma a Spielberg : Tutto pronto per l’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, ecco dieci cose da sapere sul Gran Premio d’Austria Pochi giorni dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca, il Campionato mondiale MotoGp arriva al Red Bull Ring, nella città di Spielberg (Austria) per l’undicesima data della stagione 2019. A seguire 10 cose essenziali da sapere sulla gara: – La seconda posizione di Andrea Dovizioso a Brno ha ...

Sbarco sulla Luna : undici straordinarie curiosità sulla Missione spaziale Apollo 11 : L’equipaggio della Missione Apollo 11 della NASA atterrò con sicurezza sulla Luna il 20 luglio del 1969. Quell’incredibile momento segnò la prima volta che un essere umano mise piede su un mondo diverso dalla Terra. Condotta dagli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, circa 600 milioni di persone guardarono l’alLunaggio in diretta TV. La NASA sostiene: “50 anni fa, abbiamo guardato tutti insieme. Quando la Missione Apollo 11 ...

Adidas Vs Puma - trama - cast e curiosità del film sulla celebre rivalità : Adidas Vs Puma, ossia la rivalità tra due fratelli – Adi e Rudolf Dassler – capaci di creare due società che hanno lasciato il segno a livello mondiale. La storia vera dei due grandi marchi tedeschi è in onda sabato 20 luglio alle 21,25 su Rai3. Adidas Vs Puma, trama Negli anni Venti a Herzogenaurach città tedesca della Baviera i fratelli Adi e Rudolf Dassler fondano una fabbrica di scarpe, l’Adidas, dividendosi l’area di ...

Missione spaziale Apollo 11 - 50° anniversario dell’allunaggio : storia - teorie e curiosità sullo Sbarco sulla Luna : Il 20 luglio 1969 il pianeta seguiva col fiato sospeso la Missione spaziale Apollo 11 della NASA, che ha cambiato il corso della storia portando il primo uomo sulla Luna. Cinquant’anni dopo, il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul ...

I 50 anni dello Sbarco sulla Luna in un’INFOGRAFICA : le informazioni chiave e tante curiosità : Alle 22:17 del 20 luglio 1969 l’astronauta NASA Neil Armstrong ha compiuto un “piccolo” passo con il quale ha lasciato il modulo spaziale “Eagle” e ha messo piede sulla Luna. La missione ripaga gli Stati Uniti dei primi insuccessi nella corsa alla spazio che, con lo Sputnik e con Gagarin, avevano visto la prevalenza dei sovietici. L’equipaggio dell’Apollo 11 ha lasciato sul satellite una targa di acciaio ...

Amazon compie 25 anni : 25 curiosità sulla sua storia : Dal primo nome (che non è Amazon) al numero di dipendenti in Italia: i punti più importanti della storia del colosso dell’ecommerce

Manifest storia vera - le curiosità sulla serie tv di Canale 5 : Manifest è una storia vera? Le curiosità sulla nuova serie tv di Canale 5 Se siete capitati in questo articolo, allora vi sarete posti questa domanda: la fiction Manifest è una storia vera? È questa serie televisiva, insieme ad altre come Riviera, che ci terrà compagnia per tutta l’estate. Si tratta di una produzione statunitense, ideata […] L'articolo Manifest storia vera, le curiosità sulla serie tv di Canale 5 proviene da Gossip e ...

Arcangelo e Nunzia a Temptation Island : storia e curiosità sulla coppia : Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo sono una delle coppie. Ecco la loro storia Questa sera partirà un’altra edizione di Temptation Island. Mentre la prima puntata si dice già piena di sorprese e un falò di confronto richiesto a pochissime ore dall’inizio dell’esperienza, ora conosciamo meglio Arcangelo e Nunzia. Il video di presentazione della coppia, […] L'articolo Arcangelo e Nunzia a Temptation Island: storia e ...

Jessica e Andrea di Temptation Island 2019 : 3 curiosità sulla coppia : Jessica e Andrea di Temptation Island 2019: 3 curiosità sulla coppia Una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2019 è quella formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena. A spingerli verso il reality delle tentazioni, che anche quest’anno vedrà l’apprezzata conduzione di Filippo Bisciglia, un matrimonio saltato per volere della Battistello che ha iniziato a […] L'articolo Jessica e Andrea di Temptation Island 2019: ...

Criscitiello : “Ecco chi ha scelto Sarri - curiosità sulla presentazione” : Michele Criscitiello, giornalista, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com parla dell’approdo di Sarri alla Juventus: “L’ex allenatore del Napoli è stato scelto da Agnelli e Paratici. In conferenza spiegheranno il perché e sarebbe curioso capire anche perché l’allenatore ha spinto così tanto per la Juventus, dopo tanti episodi.” Poi ha aggiunto: “Fabio Paratici ha fatto la scelta giusta ma è ...