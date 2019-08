Ferito per uno sguardo dal figlio del boss che travolse i cuginetti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Valentina Raffa Prima dell'incidente col Suv Rosario Greco aveva accoltellato un altro suo compaesano Ragusa - «Nenti sacciu (niente so). Mi sonoaccidentalmente». L'uomo, invece, era stato accoltellato daldelElio Greco, il 37enne vittoriese Rosario che a luglio, guidando il suo Suv sotto effetto di alcol e droga a una velocità spaventosa in una stradina stretta di Vittoria (Ragusa), ha falciato i dueAlessio e Simone d'Antonio, di 11 e 12 anni, che giocavano seduti sui gradini di casa, non lasciando loro scampo, e subito dopo averli travolti è scappato a piedi con gli amici che erano con lui, tra cui pregiudicati. La vittima dell'accoltellamento stava consumando un panino acquistato in un camion-bar nel piazzale di Vittoria (Ragusa) noto come «ex campo di concentramento« quando è stato aggredito da Greco per unodi troppo. «Chi talii? ...

