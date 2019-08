Amb.Cina:Usa aiutano proteste Hong Kong

"Il mondo politico degli Stati Uniti sta dando sostegno e amplificando le idee dei manifestanti" a. Lo ha detto in una conferenza stampa l'ambasciatore cinese a Roma,Li Junhua. "è della, e non accettiamo alcun tipo di interferenza straniera", ha aggiunto Li, che poi ha lanciato un avvertimento a Washington: "Chi di spada ferisce -ha affermatodi spada perisce". "Abisogna subito fermare il caos e la violenza e riportare l'ordine","il governo centrale non resterà a guardare".(Di venerdì 9 agosto 2019)