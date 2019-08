I Funko Pop di Apex Legends sono realtà

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 8 agosto 2019)ha annunciato una nuova collezione delle celebri statuette Pop in arrivo e questa volta si ispireranno niente meno che ad.Come possiamo vedere, infatti, sul sito ufficiale possiamo vedere alcune action figure di buona parte degli eroi del celebre battle royale realizzato da Respawn. In particolare le statuette raffigurano Bangalore, Bloodhound, Caustic, Gibraltar, Lifeline, Mirage, Pathfinder e Wraith, mentre per il momento mancano all'appello Octane e Wattson.Non ci è dato sapere altro, per cuiancora ignote data di uscita e prezzi a cui sarà proposta questa nuova collezione.Leggi altro...

