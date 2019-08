G S Mastromarco-Sensi | i giovani talenti coltivati da Vincenzo Nibali Da Garbiele

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) La G.Sè una squadra storica della categoria elite-U23 italiana. Oltre 15 anni fa lanciò un certo, il quale, dal 2018, è diventato sponsor del team. Il suo roster, in questo 2019, è uno tra i piùin circolazione. Innanzitutto poiché al suo interno non sono presenti elite, ma solo U23 (dunque nati tra il 1997 e il 2000). E, poi, perché su 13 corridori ben 8 sono quelli al primo o al secondo anno. È tra issimi, inoltre, che troviamo i gioielli più preziosi che militano alla corte dello Squalo dello Stretto. Primo fra tutti Gabriele Benedetti, corridore classe 2000 l’anno scorso 6° ai Campionati del Mondo juniores di Innsbruck. Benedetti è sicuramente uno tra i prospetti italiani più intriganti per le corse a tappe. In salita va molto forte, come testimonia il fatto che al Giro del Nordest 2018 si è imposto sull’arrivo in ...

