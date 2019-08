Decreto Sicurezza bis | negoziante fa sconti solo a stranieri | Decreto oltre

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Federico Garau Il gesto di protesta del titolare del "Simeva Market" Massimiliano Picchietti, che appone un cartello sulle vetrate del suo negozio: "Sconto alla cassa del 10% per tutti coloro che non vengono considerati italiani. Il titolare si ritiene cittadino del mondo, questovala vergogna e l’infamia" Per protestare contro l'approvazione delbis, undi Berceto (Parma) decide di applicare uno sconto riservato ai soli clienti, affiggendo un cartello dal contenuto inequivocabile all'ingresso della sua attività. "In base albis il titolare di questo market applica uno sconto alla cassa del 10%stica prevista, per tutti coloro che non vengono considerati italiani. Il titolare si ritiene cittadino del mondo, questovala vergogna e l’infamia". Protagonista della vicenda, ...

matteosalvinimi : Il vescovo di Lucca testimonial del PD contro il Decreto Sicurezza Bis... Mi confortano le decine di messaggi di s… - matteorenzi : Strumentalizzare la Madonna per il decreto sicurezza è l’ennesimo insulto, soprattutto per i credenti. Chi arriva… - matteosalvinimi : Per fortuna ogni cattolico, come ogni italiano, ragiona con la sua testa. Buonanotte Amici e grazie per tutti i vos… -