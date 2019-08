Dazi | Coldiretti | perso un miliardo in 5 anni con l’embargo russo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) “Le esportazioni agroalimentari Made in Italy hannooltre undi euro negli ultimi cinquea causa del blocco alle spedizioni in Russia che ha colpito una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed Australia“: è quanto emerge da una analisi delladivulgata in occasione dell’versario del“deciso 5fa dal presidente Vladimir Putin con decreto n. 778 del 7 agosto 2014 e più volte rinnovato come ritorsione alla decisione dell’Unione Europea di applicare sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina.” “L’agroalimentare italiano – spiega la– è infatti l’unico settore colpito direttamente dalche ha portato al completo azzeramento delle esportazioni dei prodotti ...

