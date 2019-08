Le donne arabe possono finalmente viaggiare da sole

Fonte : dilei

(Di lunedì 5 agosto 2019) Da oggi, ledell’Arabia Sauditaanche da, una conquista importante che segna un nuovo inizio. Soltanto ieri, per ledell’Arabia Saudita, quello diin solitaria era un sogno, non realizzabile, purtroppo. La legge infatti, imponeva che tutte coloro che volevano, potevano farlo solo se accompagnate da tutori di sesso maschile, come il padre, il fratello o un figlio. Oggiquesta legge non esiste più e lepotranno spostarsi in autonomia e in solitudine. Il provvedimento, annunciato il 2 Agosto 2019, entrerà in vigore dopo 90 dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: ledunque dovranno attendere poche settimane per vedere il loro sogno dida, realizzarsi. La legge vale per tutte leche hanno compiuto 21 anni e introduce anche altre interessanti novità, delle conquiste per ...

