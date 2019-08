Alpi | “ghiacciai dimezzati in un secolo Tra 30 anni non esisteranno più sotto i 3 500

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) “I ghiacciai dellesi sononell’ultimoe quellii 3.500 metri di quota sono destinati a sparire nel giro di 20-30“. L’ultimo allarme sugli effetti del riscaldamento globale arriva dal Cnr. Il glaciologo del Consiglio nazionale delle ricerche, Renato Colucci, ha raccontato la drammatica situazione in cui si sono le nevi perenni lungo l’arcono. Del 50% di copertura che i ghiacciai della grande catena montuosa hanno perso negli scorsi 100, ha spiegato Colucci all’Ansa, “il 70% è sparito negli ultimi 30”. Il motivo del ritiro a velocità definita “senza precedenti” dallo studioso? “Le temperature medie degli ultimi 15non ne permettono la sopravvivenza. La responsabilità non può che essere dell’uomo”, ha sentenziato lo scienziato. L’unico modo per fermare ...

