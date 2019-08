Volley | quando si gioca il preolimpico maschile? Date | programma | orari e tv Il

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Nel weekend del 9-11 agosto si disputerà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia scenderà in campo al PalaFlorio di Bari per andare a caccia del pass a cinque cerchi: soltanto la vincitrici del girone pugliese staccherà il biglietto per il Giappone, si preannuncia un fine settimana davvero rovente per la nostra Nazionale che vuole raggiungere l’obiettivo. Si inizierà in maniera leggera contro Camerun e Australia, poi il big match contro la Serbia che sarà verosimilmente lo scontro diretto decisivo: chi vincerà volerà a Tokyo, chi perde sarà rinviato al torneo europeo di gennaio 2020. I ragazzi del CT Chicco Blengini sono chiamati a un’impresa di fronte al proprio pubblico: dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo perché la missione sarà tutt’altro che semplice, si deciderà tutto in tre giorni e la pressione sarà elevatissima. I ...

