Nicchi | «Una donna arbitro per Juve-Inter? Se lo merita | sì Non per uno spot»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2019) L'arbitro Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport vista il presidente degli arbitri italiani, Marcello Nicchi, sulla decisione dell'UEFA di affidare la direzione di gara della Supercoppa europea del 14 agosto fra Chelsea e Liverpool a una donna: la francese Stéphanie Frappart. Il tritacarne del femminismo e del maschilismo "Appunto, ed io non voglio entrarci. Perché gli arbitri, tutti, li guardo con occhio tecnico. Punto. Sono state fatte delle valutazioni, che non commento perché non spetta a me farlo. Dico solo che spero non sia stato, e spero che non sarà, solo uno spot. Non è una questione di differenza di sesso. Ma di step da seguire. Non posso affidare Juventus-Napoli ad un primo anno in serie A. Indipendentemente che sia un uomo o una donna. Bisogna seguire un percorso". La domanda delle cento pistole: succederà che una donna diriga una partita di Serie A? "E perché no?

