Fortnite | polemiche per il mech B R U T O introdotto nella Stagione 10

(Di domenica 4 agosto 2019) La10 diha aggiunto, tra le altre cose, unpilotabile da due giocatori, il B.R.U.T.O., che sta mettendo alla dura prova la pazienza dai giocatori.Il problema a parere di molti è l'immensa potenza offensiva del: può sparare ben dieci missili alla volta, schiacciare gli altri giocatori come se nulla fosse e abbattere edifici e costruzioni in pochissimi secondi. In parole povere, allo stato attuale i giocatori che riescono a ottenere il controllo di un B.R.U.T.O. ottengono un vantaggio considerevole nei confronti degli altri utenti, rovinando dunque il bilanciamento dei match e l'esperienza di gioco in generale.Per questo motivo in molti si sono riversati su Reddit, Twitter e altri social per chiedere a Epic Games di depotenziare sensibilmente il B.R.U.T.O., o, nel caso dei più estremisti, di rimuoverlo completamente da Battaglia Reale.Leggi altro...

