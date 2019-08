Extreme Adventures | da domenica 4 agosto su DMAX con Danilo Callegari

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 3 agosto 2019), dasuripercorre le sue imprese al limite. (VIDEO) “I luoghi più belli ed inaccessibili del pianeta sono casa mia.” E’, avventuriero ed ex parà che sarà protagonista di un ciclo di 5 puntate disu. L’appuntamento è daalle 22:20 con una selezione delle sue imprese al limite. I numeri diOltre 8000 metri l’altitudine massima raggiunta in solitaria; più di 300 chilometri in kajak; il ghiacciaio più grande d’Europa attraversato in completa autonomia; 4 deserti esplorati e attraversati da solo; 27 maratone in 27 giorni; 50 chilometri continuativi a nuoto; 170 miglia in parapendio; 18.000 chilometri in bicicletta; 16 stati attraversati in avventura. Questi alcuni numeri di, un “avventuriero” che insegue i propri sogni con la ...

