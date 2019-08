Inter | Joao Mario in uscita | su di lui ci sarebbe il Monaco

Inter - tra i giocatori in partenza ci sarebbero Joao Mario e Miranda : L'Inter è sicuramente tra le protagoniste di queste prime settimane di calciomercato. I nerazzurri hanno già ufficializzato quattro acquisti con gli arrivi di Godin, Lazaro, Sensi e Barella. Ora il club meneghino deve dedicarsi alle uscite oltre ai possibili colpi nel reparto avanzato dove ci sono i soli Lautaro Martinez e Matteo Politano a disposizione del nuovo allenatore, Antonio Conte. Dzeko e Lukaku sembrano essere le piste scelte dal club ...

Joao Ferreira alla Juventus?/ Il 18enne del Benfica che piace anche a Inter e Barca : Joao Ferreira alla Juventus? Pronto lo scambio fra il 18enne di casa Benfica e il portiere bianconero Mattia Perin. Ecco i dettagli emersi

Calciomercato Inter - il Monaco sarebbe pronto a fare un'offerta per Joao Mario e Miranda : L'Inter, in attesa della tournée in Asia dove sarà impegnata per alcuni match di International Champions Cup, è pronta ad esordire per la prima amichevole della stagione contro il Lugano. Sarà l'occasione per la dirigenza e per i tifosi di conoscere da vicino i nuovi acquisti Lazaro, Sensi e Barella, in attesa dei possibili arrivi di Lukaku e Dzeko. In merito alle possibili cessioni, come già dichiarato dall'amministratore delegato Giuseppe ...

L'Inter potrebbe vendere Joao Mario - il Milan vorrebbe cedere Laxalt - Castillejo e Borini : E' tempo di cessioni in casa Inter e in casa Milan. I nerazzurri, secondo varie fonti, starebbero cercando di piazzare qualche colpo in uscita per finanziare la nuova campagna acquisti. Sul taccuino dei cedibili sarebbe finito Joao Mario, che senza mai convincere del tutto con la maglia delL'Inter addosso, potrebbe lasciare in questa sessione di mercato....Continua a leggere

Inter - possibile cessione per Joao Mario : su di lui ci sarebbe il Monaco : Uno dei giocatori che quasi sicuramente lascerà l'Inter questa estate pare essere Joao Mario. Il centrocampista portoghese è stato uno degli acquisti più cari della storia del club nerazzurro e uno dei primissimi colpi di Suning. Il giocatore, infatti, è arrivato a Milano nell'estate del 2016, acquistato dallo Sporting Lisbona per quaranta milioni di euro più bonus. Il suo rendimento, però, è stato sempre al di sotto delle aspettative, tanto da ...

Calciomercato - le bombe della notte : incontro Genoa-Inter - l’Atletico piazza il colpo Joao Felix : Ultime trattative di Calciomercato in Serie A e non solo. Grande colpo dell’Atletico Madrid che ha acquistato dal Benfica l’attaccante Joao Felix, operazione da 120 milioni di euro e club spagnolo che si è assicurato un calciatore di grande prospettiva, clausola rescissoria da 350 milioni di euro. Inter e Genoa hanno parlato di Pinamonti, si valuta la cessione a titolo definitivo per il club nerazzurro per via di una ...

Mercato Inter : si potrebbe chiudere per Dzeko e Joao Mario sarebbe vicino al Monaco : In queste ore sta letteralmente decollando il calcioMercato dell'Inter. Secondo le ultimissime indiscrezioni pare che Edin Dzeko sia davvero ad un passo dal vestire nerazzurro. L'attaccante, secondo le voci, sarebbe una richiesta del nuovo tecnico Antonio Conte. Oltre all'arrivo del bosniaco, in uscita invece si registrerebbe la possibilità concreta di cedere, seppure in prestito con diritto di riscatto, Joao Mario. Altre trattative in fase ...