Il silenzio fa bene al cervello | per confrontarsi con se stessi

Temptation Island - Nunzia Sansone rompe il silenzio : “Non sto bene” : Nunzia di Temptation Island sulla fine con Arcangelo: “Delusa e scossa” Quando una storia d’amore finisce si torna con il pensiero ai sentimenti investiti e al tempo passato in compagnia del partner. Ma quando si tratta di una storia che dura da tredici anni si soffre come non mai e si pensa di aver sprecato gran parte della propria vita. Questo è ciò che sta passando nella testa di Nunzia di Temptation Island la cui storia ...

Di Maio : silenzio Lega giova Benetton : 22.48 "Dispiace il silenzio della Lega sulle concessioni. Fa sentire ancora più protetti i Benetton. A me il partito dei Benetton non fa paura, questa volta vincono i cittadini". Così il vicepremier Di Maio su Facebook. "Non c'entra nulla il lavoro.Mi dispiace che sulla revoca alle concessioni,ma anche sull'immunità penale,Salvini dica che si perderanno posti di lavoro. Non possiamo farci ricattare e non si perderanno posti di lavoro".Sulla ...

U&D - Giulia Cavaglià rompe il silenzio contro Manuel : 'Non si comportava bene' : In questi giorni non si sta facendo altro che parlare dell'ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià e della sua scelta Manuel Galiano. I due ragazzi, infatti, hanno fatto molto discutere subito dopo la fine del talk show. La loro relazione è durata come un gatto in tangenziale, e questo ha sicuramente fatto sorgere grossi sospetti sul loro conto. Galiano, inoltre, è stato anche accusato di aver tradito la Cavaglià nel corso di una vacanza ...

U&D - Giulia rompe il silenzio dopo il probabile tradimento : 'Non so bene come risolverò' : In queste ultime ore non si fa altro che parlare del presunto tradimento da parte di Manuel nei confronti dell'ex tronista Giulia Cavaglià. I due si sono conosciuti e innamorati nel corso dell'ultima edizione del fortunato dating show di Maria De Filippi, ma a quanto pare, a distanza di poche settimane dal fidanzamento, ci sarebbe già qualcosa di 'poco chiaro'. A smascherare Manuel Galiano è stata Deianira che sul suo profilo Instagram ha ...