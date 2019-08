Devil' s Hunt | l' ispirato action in terza persona basato sull' eterno scontro tra luce e

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 2 agosto 2019)'sarriverà su PC tramite Steam il 17 settembre, in seguito saranno lanciate le versioni PlayStation 4, Xbox One e Switch nel primo trimestre 2020, come annunciato dal publisher 1C Entertainment e dallo sviluppatore Layopi Games. La versione Switch è stata recentemente rivelata.Mentre il gioco era originariamente previsto per il lancio simultaneo su PlayStation 4, Xbox One e PC, Layopi Games ha deciso di spostare la data di pubblicazione su console all'inizio del 2020.sul famoso romanzo di fantascienza, "Equilibrium",'sporta in vita l'combattimento trae oscurità, mentre la guerra totale tra Demoni e Angeli appare imminente con il mondo mortale come campo di battaglia.Leggi altro...

Eurogamer_it : Annunciata la data di uscita di #DevilsHunt. - Asgard_Hydra : Devil's Hunt: le date di lancio su PC, PS4 e Xbox One; annunciata la versione Switch - SerialGamerITA : Devil’s Hunt: annunciata la data d’uscita su PC, rimandate le versioni console e svelata l’edizione Switch -