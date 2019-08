9 colpi in 4 mesi in attività commerciali | arrestati

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini romani, di 41 e 28 anni, entrambi gia’ noti alle forze dell’ordine, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica – Sezione Reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, coordinata da Lucia Lotti. Le indagini sviluppate dai Carabinieri, che fanno parte di una piu’ ampia attivita’ investigativa finalizzata al contrasto delle rapine disposta dalla Compagnia Carabinieri Roma Casilina hanno consentito di far luce su 9 episodi di rapine che si sono verificate tra il mese di gennaio e il mese di aprile, nel quadrante sud-est della Capitale. Obiettivi dei malviventi erano attivita’quali supermercati, sale slot, ...

