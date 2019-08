Tennis | ATP Kitzbuehel 2019 | Lorenzo Sonego è in semifinale! Splendido successo su

Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) Fantastica vittoria dinei quarti di finale dell’ATP 250 di. Il piemontese si è qualificato per la semifinale del torneo austriaco, dopo aver sconfitto con un doppio 6-4 lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 32 del mondo, dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Un risultato che permette in questo momento adi rientrare tra i primi cinquanta del mondo e di poter superare anche il suo best ranking (attualmente è il numero 46). Il primo break nel match è opera di Verdasco, che strappa il servizio nel terzo gioco all’azzurro. La reazione diè immediata ed il piemontese ottiene il controbreak a zero. Si viaggia sul filo dell’equilibrio fino al decimo game, quando ilta italiano si procura un set point e lo sfrutta subito, chiudendo la prima frazione in suo favore per 6-4. Nel secondo setannulla tre palle break nel ...

