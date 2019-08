Piacenza | sacerdote arrestato per abusi sessuali | drogava le vittime

Piacenza - abusi su ragazzi : arrestato sacerdote : Gabriele Laganà L’uomo fino allo scorso maggio era parroco di San Giuseppe Operaio a Piacenza . Si sospetta che il prete somministrasse droghe ai giovani per poi abusarne sessualmente Un sacerdote di Piacenza , don Stefano Segalini, è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali. Il prete è indagato dalla procura della Repubblica di Piacenza per abusi sessuali su ragazzi , tutti maggiorenni, e per procurato stato di incapacità, in ...

Piacenza - arrestato sacerdote per abusi sessuali su ragazzi : era stato sospeso a maggio dopo degli esposti presentati in diocesi : Avrebbe somministrato droghe o sostanze chimiche alle sue vittime per poi commettere delle violenze sessuali. Per questo un sacerdote di Piacenza, don Stefano Segalini, è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali su ragazzi, tutti maggiorenni, e per procurato stato di incapacità. Il prete, fino allo scorso maggio parroco di San Giuseppe Operaio, una delle chiese più frequentate della città, è ora ai domiciliari. L’indagine della ...