La Canalis nuda su Instagram?

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Ludovica Marchese A causa di un effetto ottico dovuto alle tonalità vintage dello scatto, Elisabettasembramentre è intenta a fissare l’orizzonte durante una gita in mare aperto Elisabettaè volata alle Bahamas in compagnia del marito Brian Perri e della loro piccola Skyler Eva. Temperature cocenti, acque cristalline e la leggera brezza di mare fanno da sfondo alle foto-cartoline della showgirl in spiaggia, il tutto ovviamente documentato sulla sua seguitissima pagina. Gli scatti apparsi di recente testimoniano dei giorni di relax da sogno che la showgirl si sta godendo insieme ai suoi affetti più cari. Ma nel giro di poche ore i suoi follower lanciano l’allarme su: “La!”. Tutta colpa di uno scatto nei toni nostalgici del bianco e nero dove il costume intero che indossa sembra confondersi con la pelle. Visualizza ...

Frances59065581 : Elisabetta Canalis nuda su Instagram? La foto fa impazzire i fan - zazoomblog : Elisabetta Canalis senza slip, l’indignazione del web: Ma sei nuda? - claudiog70a2013 : Elisabetta Canalis nuda? Il costume si mimetizza con la pelle: l'effetto ottico -