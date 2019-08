Incendi in Siberia | bruciati 3 milioni di ettari A fuoco un'area piu' grande della

Incendi in Siberia : aviazione militare e sciamani per combattere i roghi : Massima attenzione in Siberia, dove gli Incendi stanno divorando migliaia di ettari di taiga: in azione, per scongiurare il disastro ambientale, anche l’aviazione militare russa. La forza è distribuita per terra e per mare: all’aeroporto di Krasnojarsk sono giunti dieci Iliushin-71 che saranno affiancati da dieci elicotteri anti-Incendio. Ogni Iliushin-71 è in grado di trasportare 42 tonnellate di acqua. Via terra sono invece ...

Incendi in Siberia : intervento di speciali aerei - spargeranno ioduro d’argento per indurre la pioggia : Si interverrà con azioni di ingegneria climatica in Siberia, nel tentativo di domare gli Incendi che imperversano da giorni, inducendo artificialmente la pioggia con aerei modificati per spargere ioduro d’argento: lo ha reso noto l’impresa federale Avialesokhrana, come riportato da Interfax. “Oggi un aereo da ricognizione meteorologica Antonov An-26 è decollato da Irkutsk e si è diretto verso il nord della regione, dove sono ...

Centinaia di Incendi in Siberia - Putin invia l’esercito : in fumo milioni di ettari e sui social scoppia la protesta : Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ordinato l’invio dell’esercito sulle regioni della Siberia colpite dagli incendi. Lo ha riferito il Cremlino. La maggioranza dei roghi attivi è nella regione di Irkutsk, dove i vigili del fuoco sono alle prese con 59 incendi in una superficie di 78.226 ettari. Cinque incendi hanno colpito aree naturali protette, per un totale di 1.712 ettari. Nella regione russa di Krasnoyarsk i vigili del ...

Avanzano gli Incendi in Siberia : si rischia il disastro nell’Artico - preoccupanti conseguenze sul riscaldamento globale : La Siberia è sempre stata attraversata da grandi incendi boschivi, innescati spesso dai lampi, ma il livello raggiunto quest’anno è eccezionale. Fanno preoccupare anche per l’impatto ambientale e sul riscaldamento globale, a causa delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e delle polveri sottili. Per gli esperti è un disastro che contribuirà ad accelerare lo scioglimento dei ghiacciai dell’Artico. A causa degli incendi, che ...

L'artico va a fuoco : Incendi senza precedenti in Groenlandia - Siberia ed Alaska : L'artico sta vivendo la sua peggiore stagione di sempre, con enormi casi di incendi in Groenlandia, Siberia ed Alaska, che producono pennacchi di fumo che possono essere visti addirittura dallo spazio. La regione artica, come in altre parti del mondo (specialmente in Europa) ha registrato le temperature più alte in assoluto nel mese di giugno 2019. Dall'inizio di quel mese, nel circolo polare artico sono divampati oltre 100 incendi, un qualcosa ...

Brucia la Siberia : e' un disastro senza precedenti. Fumo degli Incendi visibile dallo spazio : È un vero e proprio disastro quello in atto in Siberia, dove gli incendi iniziano a diventare totalmente ingestibili e stanno mettendo a dura prova le terre del circolo polare artico. Già vi...

Devastanti Incendi al circolo polare artico : un disastro dall'Alaska alla Siberia : Oltre 100 incendi di vaste dimensioni e di impatto fortemente negativo hanno colpito il circolo polare artico nelle ultime settimane, tra giugno e luglio. La notizia arriva direttamente dal CAMS (...