Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2019) L'Aquila - Dopo l’incontro avuto con la Tua Spa lo scorso 26 luglio, le Organizzazioni Sindacali della FITdenunciano l’aggravarsi delle croniche problematiche che affliggono l’Azienda. La TUA e l’In House sono a rischio. Si è resa pertanto indifferibile l’apertura delle procedure per lo. Spiega Alessandro Di Naccio, della FIT: “l’Azienda continua immotivatamente ad indugiare sulle ristrutturazioni dei servizi commerciali sulla tratta Giulianova Teramo L’Aquila Roma e così stiamo perdendo 125.000 euro ogni mese. Addirittura si vogliono tagliare fino a 1,3 milioni di km di trasporto pubblico locale ai cittadini abruzzesi per coprire economicamente la linea in questione. La strada più breve per rastrellare soldi, secondo la Tua Spa, è quella di peggiorare le condizioni dei dipendenti e dell’utenza e questo non è più ...

Dicarlobus : RT @abruzzo24ore: Vertenza TUA la Fit Cisl e Faisa Cisal aprono procedutìra per sciopero - abruzzo24ore : Vertenza TUA la Fit Cisl e Faisa Cisal aprono procedutìra per sciopero -