Così gli esperti hanno partorito la fuffo-scuola

Carabiniere ucciso - la madre di Elder Lee : «Mio figlio è un ragazzo riflessivo - se ha agito Così è perchè era terrorizzato» : «Un ragazzo riflessivo, che se ha agito contro qualcuno lo deve aver fatto perché terrorizzato. Un giovane che non prendeva droghe, solo la marijuana, legale nel suo Paese, la...

Sgozzata e il suo corpo in una valigia. La nota influencer uccisa Così. 24 anni - bellissima e ammirata da decine di migliaia di follower : Si chiamava Ekaterina Karaglanova, aveva 24 anni ed era una star di Instagram. La ragazza è stata uccisa con profonde coltellate e messa in una valigia. La 24enne era una influente di origine russa ed è stata trovata morta in un appartamento che aveva preso da poco in affitto a Mosca. È successo lo scorso venerdì 28 luglio, ma la notizia è stata diffusa soltanto qualche ora fa. Sul cadavere sono presenti numerose ferite da taglio, tra cui una ...

Immigrazione - Così l'Italia di Salvini lascia i lavoratori stranieri regolari agli altri paesi : Lo studio della fondazione Leone Moressa: in Europa è boom di migranti economici, utili a imprese e famiglie. l'Italia, persa dietro la finta emergenza sbarchi, è il fanalino di coda: persino l'Ungheria di Orban ne ha accolti di più

“Vista Così cambia tutto…”. Ida Platano si spoglia : lo scatto è bollente : “Sei bellissima fuori e sei bellissima dentro, non cambiare mai, la tua anima è stupenda”. Questo è solo uno dei commenti che si possono leggere sotto la foto di Ida Platano. L’ex dama di Uomini e Donne ha infatti conquistato il cuore di migliaia di italiani, sia uomini che donne, che la apprezzano ovviamente per il suo fascino, la sua bellezza e la sua sensualità, ma la amano anche per altre virtù: come ad esempio quella di essere sempre sé ...

L’ecosistema smart di Xiaomi accoglie il forno a microonde Mijia Microwave Oven da 50 euro : Nelle scorse ore Xiaomi ha ufficializzato in Cina il microonde smart Microwave Oven tramite l'azienda controllata Mijia L'articolo L’ecosistema smart di Xiaomi accoglie il forno a microonde Mijia Microwave Oven da 50 euro proviene da TuttoAndroid.

Ma quando muori?. Così gli assistenti pestavano gli anziani della casa di riposo : Gli anziani tra gli 81 e i 99 anni subivano dall'estate scorsa minacce e vessazioni dai cinque assistenti della struttura che li ospitava, ora denunciati per maltrattamenti. Schiaffi in faccia, insulti, minacce e docce con acqua ghiacciata nel cuore della notte. Cinque assistenti sanitari di una casa di riposo a Besana in Brianza, provincia di Monza, sono stati denunciati a piede libero per aver picchiato e umiliato gli anziani ospiti della ...

Così umiliavano e picchiavano gli anziani in una casa di riposo : I maltrattamenti, secondo quanto emerso dall'indagine coordinata dalla Procura di Monza, sarebbero avvenuti tra agosto 2018...

Carabiniere ucciso - Ferruccio Sansa : "Così gli assassini saranno estradati e le loro confessioni annullate" : "Ora gli americani fanno le anime candide, ma parliamo di un paese che nei confronti dei detenuti abbiamo assistito a episodi ben peggiori. Questo però non ci deve esimere a rispettare noi le regole". Parola di Ferruccio Sansa, ospite a Omnibus su La7: "Ricordiamo quello che è successo nella tragedi

SPILLO/ Elezioni Usa - Così il democratico Stiglitz prepara la vittoria di Trump : L'ultimo libro di Joseph Stiglitz, Nobel per l'Economia 2001, è un pamphlet di retroguardia di un'élite sconfitta dal Trumpismo

Maltempo in Toscana - “è stata una brutta nottata. A Luglio eventi Così non erano mai successi - è stato d’emergenza” : “Una brutta nottata per la Toscana. Ieri pomeriggio e stanotte una serie di temporali molto forti hanno messo a dura prova molte zone della Toscana. Ad Arezzo è morta anche una persona“. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. “La Protezione civile regionale – prosegue Rossi – è stata subito attivata e ha risposto alle richieste pervenute dai territori. ...

ECOSIA/ Il motore di ricerca che pianta gli alberi : come funziona : ECOSIA, come funziona il motore di ricerca 'ambientalista' che pianta gli alberi: ecco ogni quante ricerche ne viene piantato uno.

Io e te - Pierluigi Diaco si rivolge alla Milo ma lei non lo sente : “Sandra - Sandra?” Poi gli risponde : “Non c’è bisogno di scandire Così” : Nell’ultima puntata di Io e te, il nuovo contenitore pomeridiano di Rai 1, è andata in onda l’ennesima gag tra il conduttore Pierluigi Diaco e uno dei suoi ospiti, in questo caso Sandra Milo. Si doveva parlare dell’esperienza del cammino di Santiago de Compostela e per questo in studio c’era la Milo. Così il padrone di casa l’ha interpellata, chiedendole se lei avesse mai fatto il pellegrinaggio, ma lei non gli ha ...

Uomo in viaggio in treno - si scrive il numero di biglietto in fronte in modo da non essere disturbato durante la pennichella - Così il controllore non lo sveglia : Un Uomo durante un viaggio in treno ha avuto una geniale ideale per non essere disturbato mentre si era addormentato. In genere, soprattutto in tratti medio lunghi, viene spontaneo su un treno addormentarsi un po’, poi però generalmente la sveglia viene fatta dal controllore per controllare la validità del biglietto. Un noto ristoratore romano, Alessandro Pipero, ha avuto la geniale idea di scriversi il codice sulla fronte ...

Karina Cascella ingrassata secondo gli hater : “Così spingete le ragazze a diventare anoressiche” : Alla faccia del suo fisico da sogno, l'opinionista televisiva ha ricevuto l'ennesimo commento negativo da parte di alcuni follower che l'accusano di aver messo su chili di troppo. Lei non ci sta e risponde così: "Sto benissimo con me stessa, ma ci sono ragazze che così rischiano di diventare anoressiche".Continua a leggere