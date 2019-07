Volkswagen | - In Cina debutta la Jetta VS5

Fonte : quattroruote

(Di martedì 30 luglio 2019) Laha lanciato inil primo modello del neonato marchio. Si tratta della VS5, una Suv compatta prodotta dalla Faw-nella fabbrica Chengdu, che sarà disponibile solo sul mercato interno. Una Ateca con meccanica semplificata. La vettura, lunga 4,4 metri con un passo di 263 cm e basata sulla piattaforma Mqb, è di fatto una versione semplificata della Seat Ateca. L'unico propulsore disponibile è il 1.4 TSI da 150 CV e 250 Nm (montato negli scorsi anni su diversi modelli del gruppo tedesco) con cambio manuale o automatico: quest'ultimo non è il classico Dsg doppia frizione ma un più economico Aisin con convertitore di coppia.Meno di 12.000 euro in. Il marchiopunta ai clienti giovani e alla fascia più agguerrita del mercato. Per questo la VS5 viene proposta a partire da 89.800 yuan, pari a circa 11.700 euro al cambio attuale, ovvero il prezzo più ...

