Pd : Renzi - ‘Via dal partito se fa accordi con il M5S’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “Se vorranno fare un accordo con chi ci dice che siamo il partito dell’elettroshock e che ruba i bambini alle famiglie, vadano loro a spiegarlo alla nostra gente. Io non ci sarò…”. E’ quanto dice Renzi in una intervista a Mario Baresi de La Sicilia. “Non starò mai con i Cinque Stelle – dice – E i loro valori quali sono? La lotta ai vaccini, il rifiuto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Luglio : Papà Renzi&C. non si archiviano. Il gip stronca la Procura di Roma : L’inchiesta Consip, il gip non archivia l’inchiesta su Papà Renzi La scelta – Il giudice Sturzo rimanda in camera di consiglio il 14 ottobre anche Lotti, Romeo, Saltalamacchia, Carlo Russo, Bocchino e Gizzi (Grandi Stazioni) di Marco Lillo Sozzani&zozzoni di Marco Travaglio Cari lettori, quando vedete un esponente del Pd stracciarsi le vesti per le presunte tangenti alla Lega, quella di 30mila euro di Arata&Nicastri a Siri ...

Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi e Luca Lotti - nell’ambito del caso Consip : Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi che è accusato di traffico di influenze illecite all’interno dell’inchiesta Consip, la complicata vicenda giudiziaria partita da una sospetta di

Consip - il gip : no all’archiviazione di Tiziano Renzi. La replica : «Ci difenderemo» : No alla richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi, coinvolto nella vicenda Consip per l’accusa di traffico di influenze. Lo ha deciso il gip di Roma, Gaspare Sturzo, a distanza...

Consip - gip : no a richiesta archiviazione per Tiziano Renzi : Gabriele Laganà Il gip di Roma ha rigettato la richiesta depositata lo scorso 25 ottobre dal pool coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Renzi per ora resta indagato Il gip di Roma Gaspare Sturzo ha respinto la richiesta della Procura di archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Matteo, nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Consip, in cui era accusato di traffico di influenze illecite. La richiesta era ...

Tiziano Renzi - no alla richiesta di archiviazione sul caso Consip : Non sarà archiviata, almeno per il momento, la parte dell'inchiesta Consip che chiama in causa, tra gli altri, Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Matteo Renzi. Il gip Gaspare Sturzo ha detto no alla richiesta di archiviazione sollecitata lo scorso anno dalla procura di Roma e ha fissato la camera

Consip - niente archiviazione per Tiziano Renzi : il giudice respinge la richiesta : Respinta la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, in merito al processo Consip e all'accusa di traffico di influenze illecite. La richiesta di archiviazione era stata avanzata nel 2018. Fissata l'udienza per il 14 ottobre anche per l'ex ministro Luca Lotti.Continua a leggere

Tiziano Renzi - gip dice no ad archiviazione : accusato di traffico di influenze illecite - udienza 14 ottobre : No alla richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi, coinvolto nella vicenda Consip per l'accusa di traffico di influenze. Lo ha deciso il gip di Roma, Gaspare Sturzo, a distanza di otto mesi...

Consip - no a richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi : Era stata sollecitata dalla procura di Roma l'anno scorso, il gip ha respinto. Il padre dell'ex premier è accusato di traffico di influenze illecite

Respinta l'archiviazione per "babbo" Renzi : ulteriori indagini per il caso Consip : Supplemento di indagine per Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Consip

Consip - il gip di Roma dice no ad archiviazione per Tiziano Renzi : fissata camera di consiglio : Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione, nell’ambito dell’inchiesta Consip, per Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del consiglio per l’accusa di traffico di influenze illecite. Il giudice Gaspare Sturzo ha fissato la camera di consiglio per il prossimo 14 ottobre.La procura capitolina aveva sollecitato l’archiviazione il 25 ottobre scorso. Nel documento per gli inquirenti scrivevano che le ricostruzioni del padre ...

Il gip respinge la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi nell'inchiesta Consip : Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione, nell’ambito dell’inchiesta Consip, per Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del consiglio per l’accusa di traffico di influenze illecite. Il giudice Gaspare Sturzo ha fissato la camera di consiglio per il prossimo 14 ottobre. La Procura capitolina aveva sollecitato l’archiviazione il 25 ottobre scorso.Oltre alla posizione di Renzi senior, il giudice ...

Consip - no ad archiviazione per Tiziano Renzi : Roma 25 lug (Adnkronos) (Dan/Adnkronos) Il gip di Roma Gaspare Sturzo ha respinto la richiesta della Procura di archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell’ex premier, nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta Consip, in cui era accusato di traffico di influenze illecite. Lo scorso 25 ottobre i pm capitolini avevano chiesto di archiviare Tiziano Renzi, che invece rimane al momento formalmente indagato. Il gip ha ...

Gip : Tiziano Renzi - no ad archiviazione : 19.13 Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione, nell'ambito dell'inchiesta Consip, per Tiziano Renzi,padre dell'ex premier, accusato di traffico di influenze illecite. Il giudice ha fissato la camera di consiglio per il prossimo 14 ottobre. La Procura capitolina aveva sollecitato l'archiviazione il 25 ottobre scorso. Oltre alla posizione di Renzi senior, il giudice ha detto 'no' anche ad altri nove indagati. Tra loro l'ex ...