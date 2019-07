Omicidio carabinieri | la Questura dell' Aquila rendo omaggio agli uomini dell' Arma

Fermo - Leandra cade in piscina e muore a 4 anni. Carabinieri : “È Omicidio colposo” : La piccola era fuggita dal controllo dei genitori domenica scorsa. Rianimata e trasferita all'ospedale Ancona, è morta dopo 4 giorni di agonia. Chiuso il centro vacanze che ospita l’acquapark. Ascoltati il bagnino e gli altri soccorritori. Domani l’autopsia sul corpicino di Leandra.

Omicidio di Vannini - indagato ex comandante dei carabinieri di Ladispoli|Le intercettazioni : L’ex comandante dei carabinieri di Ladispoli dovrà rispondere di favoreggiamento e falsa testimonianza. Un commerciante lo accusa di aver suggerito a Ciontoli (condannato in secondo grado a 5 anni per Omicidio colposo) di prendersi la colpa

Omicidio Vannini - indagato ex comandante dei carabinieri di Ladispoli|Le intercettazioni : L’ex comandante dei carabinieri di Ladispoli dovrà rispondere di favoreggiamento e falsa testimonianza. Un commerciante lo accusa di aver suggerito a Ciontoli (condannato in secondo grado a 5 anni per Omicidio colposo) di prendersi la colpa