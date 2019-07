Multiutility | AGSM Verona chiude il 2018 con +22 | 4 p c di fatturato 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) (AdnKronos) – La posizione finanziaria netta registra un’altra importante riduzione: i debiti verso il sistema bancario scendono a 202 milioni euro, il 12,9% in meno rispetto all’esercizio precedente: un trend avviato nel 2016 (in tre anni il debito è calato di ben 50 milioni euro). Da qui la recente conferma del positivo rating assegnato adSpa: A3.1. Si attesta a 30 milioni euro circa il valore degli investimenti realizzati dal Gruppo nel corso del.“Il bilancio‘ sottolinea una nota dell’Azienda ‘ conferma l’enorme potenziale dellascaligera ed il gran lavoro realizzato negli ultimi anni. Ora dobbiamo impegnarci per affrontare coi mezzi più adeguati le accresciute sfide legate alla liberalizzazione del mercato, alla produzione di energia da fonti rinnovabili per combattere il riscaldamento ...