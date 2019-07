Alessio Bernabei Foto | ' Grazie a chi è stato con me Giovedì una sorpresa per voi'

Alessio Bernabei lutto - è dura per il cantante : “Grazie perché mi state vicino” : lutto per Alessio Bernabei : il cantante di Amici scrive su Instagram Alessio Bernabei ha annunciato un po’ di ore fa che suo nonno è morto: “Un saluto – queste le sue parole a commento della foto postata tra le sue Instagram stories – al Bernabei più grande! Ciao nonno, mi mancherai. Ti voglio bene”. Un […] L'articolo Alessio Bernabei lutto , è dura per il cantante : “Grazie perché mi state vicino” ...

Rudy Zerbi : dedica speciale di Benji - ma interviene Alessio Bernabei : Benji scrive un messaggio speciale a Rudy Zerbi, che ricambia pubblicamente Rudy Zerbi ha mantenuto un ottimo rapporto con la maggior parte degli ex concorrenti di Amici 2019. Soprattutto con Tish e Alberto Urso, i due cantanti che hanno fatto parlare non solo per il loro indiscutibile talento, ma anche per la loro relazione. Che […] L'articolo Rudy Zerbi: dedica speciale di Benji, ma interviene Alessio Bernabei proviene da Gossip e Tv.