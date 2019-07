Sea of Thieves | un gruppo di giocatori ha dato vita a delle vere e proprie competizioni

Sea of Thieves : Rare parla delle microtransazioni e del futuro del titolo : Con l'arrivo dell'evento a tempo limitato Black Powder Stashes i ragazzi di Rare sono tornati a parlare dello loro piratesco Sea of Thieves. In particolare gli sviluppatori hanno speso qualche parola sul futuro del gioco e dell'arrivo delle microtransazioni.Rare aveva già dichiarato di voler inserire le microtransazioni tramite l'arrivo di animali a pagamento (come pappagalli, scimmie e gatti), tuttavia il team ha poi deciso di dedicarsi prima ...

Sea of Thieves : annunciato il lancio di Black Powder Stashes : Sea of Thieves riceverà presto un aggiornamento. Come riporta Polygon infatti, è stata annunciata la data di lancio della prossima avventura del gioco, nominata Black Powder Stashes. La data indicata per il lancio è il 17 luglio 2019, per cui segnatevi la data sul calendario qualora steste cercando qualcosa da fare per i sette mari.Simile a Reaper's Run delle mercenary adventure, si tratta di una serie di viaggi che il giocatore dovrà compiere e ...

"Sea of Thieves è diventato il gioco che è oggi grazie a Xbox Game Pass" : Sea of ​​Thieves è un gioco molto diverso da quando è stato lanciato lo scorso anno e il boss di Xbox, Phil Spencer, considera l'evoluzione graduale un esempio di come Xbox Game Pass sta cambiando il modo in cui Xbox definisce il coinvolgimento dei giocatori e come il feedback della community giochi un ruolo fondamentale nello sviluppo. In un segmento di un'intervista in più parti con Kotaku, Spencer ha spiegato che avere Sea of ...

Forza Horizon 4 può ora contare su 10 milioni di giocatori - Sea of Thieves supera quota 8 milioni : Sea of ​​Thieves è il più recente gioco di Rare. Il team ha lavorato su titoli come Banjo-Kazooie e Perfect Dark in passato, quindi un "simulatore di pirati" è un cambiamento piuttosto radicale. Lo studio, nel corso del tempo, è riuscito a trasformare il gioco aggiungendo meccaniche come pesca, cucina e persino una campagna per giocatore singolo.Ad aprile, lo sviluppatore ha rilasciato l'"Anniversary Update" e da allora, il numero di ...